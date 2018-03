Iacobucci nuovo segretario regionale di Fdi, il “benvenuto” di Simona Saccone

Savona. “Oggi Giorgia Meloni ha nominato il nuovo segretario regionale di Fratelli d’Italia Massimiliano Iacobucci. Intanto vorrei ringraziare Matteo Rosso che è stato il mio primo segretario regionale per tutto quello che ha fatto per me e per tutti noi con grande educazione e signorilità. Poi vorrei fare i complimenti tanto sentiti e veri a Massimiliano per la sua nomina”. Così Simona Saccone, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Savona commenta la nomina della nuova guida del partito in Liguria.

“Massimiliano viene dalla militanza nel vecchio movimento sociale MSI, ex della folgore porta nel suo cuore i valori dell’onestà e del rispetto. Massimiliano rappresenta quella fiamma contenuta nel simbolo che continua ad ardere, la fiamma della amore per la

Patria, per la famiglia e le nostre tradizioni che sono quelle contraddistinguono il nostro partito” prosegue Saccone.

“Benvenuto Massimiliano, una grande gioia conoscerti e averti anche apprezzato in campagna elettorale per la tua coerenza e serietà” conclude il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Savona.