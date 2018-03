Albenga. E’ stato presentato ieri sera il Gruppo Fai Giovani della delegazione Albenga-Alassio. L’evento inaugurale, finalizzato a promuovere e presentare le iniziative del gruppo che sarà guidato dal referente Matteo Scavetta, si è svolto ieri alle 17 a Palazzo Oddo nella splendida cornice della mostra “Magiche Trasparenze”.

“Si sono presentati in molti – fanno sapere dal gruppo – Un ringraziamento speciale va a Marinella Bruno, capo delegazione, cha ha spinto molto per far si che questo progetto prendesse piede”.

Foto 2 di 2



“Ringraziamo anche agli sponsor della serata – concludono i ragazzi – e ricordiamo che siamo alla ricerca di volontari attivi”. Per info: albenga@faigiovani.fondoambiente.it.