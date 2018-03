Finale Ligure. Sono preoccupati i proprietari di cani che abitano in via Valgelata a Gorra, frazione di Finale Ligure. Ieri sera, infatti, i residenti si sono imbattuti in alcuni “bocconi” che avrebbero tutta l’aria di essere stati adulterati con costanze potenzialmente velenose, forse addirittura topicida.

“Siamo tutti piuttosto scossi – spiegano gli abitanti – Tutte le famiglie della nostra zona hanno dei cani. Inoltre, i cani del canile vengono sempre fatti ‘sgambare’ nella nostra via (naturalmente legati). Riteniamo che potrebbe trattarsi di un attacco mirato nei nostri confronti”.

Gli abitanti della zona hanno già allertato i carabinieri, l’Enpa ed i volontari del canile di Finale Ligure ed invitano tutti i proprietari a prestare la massima attenzione.