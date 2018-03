Freddo e gelo in Liguria, il Silp vicino ai poliziotti: “Senza il loro lavoro la situazione sarebbe irrecuperabile”

Liguria. “Noi siamo dalla parte dei poliziotti e non possiamo permettere che sulle loro spalle siano gettate responsabilità altrui”. A dirlo è il segretario provinciale del Silp-Cgil Luigi Sanguinetti, che nei giorni in cui Burian ha portato freddo e gelo in tutta la Liguria non dimentica chi, nonostante le difficoltà, continua a lavorare per la sicurezza degli altri.

“Non solo le ire di Burian stanno mettendo a ferro e fuoco il paese rinnovando, per chi se lo fosse dimenticato, che gli sbandierati miglioramenti della viabilità, in primis quella su rotaia, sono frottole alle quali i cittadini non credono più. Emblematico il sorriso di una coppia di canadesi in vacanza a Roma che, alla domanda del giornalista, hanno replicato: ‘Tutto questo caos per due centimetri di neve, e noi in Canada?’. Ma il nostro paese è il più bello del mondo. Cosa vuoi che capiscano questi turisti”.

“Vallo però a piegare ai poliziotti che sono da due giorni catapultati in strada a gestire una viabilità nel caos per i due centimetri di neve, per una Francia che chiude la frontiera ai mezzi pesanti, e nessuno fa nulla, per Comuni che non conoscono il ‘piano neve’, e nessuno fa nulla, per una rete ferroviaria, almeno quella in Liguria, esattamente identica a quella del dopoguerra e che va pure in tilt. Ebbene noi siamo dalla parte dei poliziotti e non possiamo permettere che sulle loro spalle siano gettate responsabilità altrui”.

“Il lavoro lo si fa con passione, davvero tanta, perché se non fosse così, per loro che ci mettono sempre una pezza, la situazione sarebbe davvero irrecuperabile. A proposito di pezze con questo freddo vogliamo almeno permettergli di lavorare con indumenti adeguati, che già ci sono ma non si possono indossare perché manca la fondina. Anche questo è l’Italia che fa sorridere. Anche se un sorriso amaro. E un riparo provvisorio per ripararsi dalle intemperie durante le ore trascorse al varco autostradale di Savona? Lo chiediamo da tempo ma la Società Autostrade risponde che possono farne a meno perché gli spazi non lo consentono. Noi rispondiamo che non c’è bisogno di una suite con idromassaggio, solo un riparo dalle intemperie per poter svolgere il lavoro che, come si vede, è davvero prezioso”.