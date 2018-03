Forzano: “Svincolo unico per l’Aurelia bis a Miramare, la Giunta dorme”

Sono quasi due anni che il Sindaco Caprioglio elude le mie richieste di parlare di viabilità.

Lei è troppo impegnata! Prima mi dirotta sulla Assessore di competenza: Romagnoli. Tempo perso!

Poi mi dirotta sul successore: Arecco. Tempo perso?

Dal 12 gennaio, giorno in cui ho chiesto alla Sindaco di parlarle, con Arecco ci siamo visti il 7 febbraio e poi il 12 febbraio “sul campo” a vedere il cantiere Aurelia bis a Miramare.

Lì uno svincolo omnicomprensivo di tutte le direzioni si può fare. Arecco chiede: siamo ancora in tempo? Dico, sì però bisogna muoversi di corsa! Non c’è tempo da perdere! Mi chiede un documento un po’ più tecnico delle mie presentazioni. In tre giorni schiena a terra lo faccio.

Giovedi 15 febbraio lo spedisco ad Arecco, Caprioglio ed all’ingegnere capo del Comune di Savona.

Sentito più nulla? Blackout mail e messaggi telefonici.

Si fa così? Questa giunta ha intenzione di fare qualcosa sulla viabilità, o testa sottoterra come gli struzzi?

Ops: dimenticavo i cani e Bruxelles!

Paolo Forzano