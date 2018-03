Forza un posto di blocco aggredendo un carabiniere e si dà alla fuga in moto: braccato ed arrestato

Carcare. Ha forzato un posto di blocco colpendo un carabiniere, ha dato vita ad una fuga rocambolesca e poi, una volta fermato, è stato sorpreso con addosso quasi un etto, 90 grammi per la precisione, di marjiuana.

Dopo un inseguimento da film però o carabinieri della stazione di Carcare (con il supporto dei colleghi di Dego, Cairo, Millesimo) hanno arrestato Mauro Peitavino, 27enne di Bordighera domiciliato a Ventimiglia, con le accuse di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, lesioni e resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Il fermo è avvenuto nel pomeriggio di ieri quando i carabinieri della compagnia di Acqui hanno segnalato la presenza di un veicolo sospetto sulla Ss30 nel comune di Spigno Monferrato. La “due ruote” di colore rosso stava viaggiando in direzione di Piana Crixia con la targa parzialmente nascosta con del nastro isolante nero. I militari di Dego sono riusciti ad intercettare il centauro allestendo un posto di blocco sulla Sp28.

Il 27enne, che in un primo momento aveva dato l’impressione di volersi fermare, quando si è trovato vicino ai militari ha invece accelerato finendo per colpire un carabiniere al braccio (è stato medicato e dimesso con prognosi di cinque giorni).

I militari hanno tentato di inseguire il fuggitivo, ma la maggiore potenza della moto gli ha permesso di allontanarsi senza troppa fatica. I carabinieri, però, non si sono dati per vinti ed hanno allertato i loro colleghi di Cairo Montenotte, Carcare e Millesimo, che sotto il coordinamento della centrale operativa hanno predisposto una serie di posti di blocco con cui hanno chiuso ogni possibile via di fuga.

Alla fine, dopo un prolungato inseguimento, i carabinieri di Carcare sono riusciti a bloccare il fuggiasco a Pallare. Immobilizzato e perquisito, da uno zainetto sono saltati fuori 90 grammi di marijuana e 400 euro in contanti all’interno dello zainetto che aveva sulle spalle.

Portato in caserma, Peitavino è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di detenzione a fine di spaccio (l’esito degli accertamenti clinici hanno escluso che avesse fatto uso di stupefacenti), lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. I contanti sono stati sequestrati in quanto ritenuti essere i proventi dell’attività illecita. Al centauro sono state contestate anche numerose violazioni al codice della strada, cosa che gli è costata il ritiro della patente e la decurtazione di 18 punti.

Terminati gli accertamenti e la compilazione degli atti il giovane è stato trasferito al carcere di Genova Marassi, dove si trova in attesa dell’interrogatorio di convalida che è stato fissato per domani mattina davanti al gip Alessandra Ceccardi.