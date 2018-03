Focaccette e “orgoglio Dem” alla festa di fine campagna del Pd

Genova. “Alziamo la testa, siamo diversi da come ci dipingono i nostri avversari, dobbiamo essere orgogliosi di fare di essere Pd”. Il ministro uscente alla Difesa Roberta Pinotti, candidata al Senato, parla ai militanti nell’affollata festa di chiusura di campagna elettorale del Partito Democratico. Festa a base di “focaccette di Crevari” offerte al pubblico, che avrebbe dovuto svolgersi in piazza Matteotti ma che per il maltempo si è tenuta invece al Fondaco di Palazzo Ducale di Genova.

Presenti quasi tutti i candidati sul territorio.

Da Strasburgo è arrivato anche l’eurodeputato Brando Benifei: “L’Europa ci guarda, il 4 marzo si vota anche per il futuro dell’Italia in Europa”.