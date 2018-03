Fior d’Albenga, Ciangherotti punzecchia Cangiano: “Nessun saluto all’onorevole Foscolo”

Albenga. “Fior d’Albenga è una tradizione meravigliosa della nostra Città sin dal 2003 quando assessore dell’allora giunta comunale al governo era Rosy Guarnieri, un patrimonio di tutto il territorio, una valorizzazione unica delle eccellenze ingaune. La manifestazione è stupenda, il modo in cui hanno gestito l’inaugurazione, un po’ meno”. La stoccata all’amministrazione di Albenga arriva dal consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti.

“Da anni l’amministrazione Cangiano, per ogni edizione dell’evento, ci propina il comizietto dell’onorevole Franco Vazio. Quest’anno il parlamentare del Pd non c’era, probabilmente impegnato altrove. Era però presente un deputato del nostro territorio, l’On. Sara Foscolo, la quale è stata salutata dal palco solo dall’assessore regionale Mai, non dall’amministrazione di Albenga, che nemmeno l’ha invitata a portare un saluto” osserva Ciangherotti.

“Una gaffe che si poteva evitare. Perché Vazio sì e Foscolo no? Eppure sono entrambi parlamentari, entrambi del nostro territorio. Ci auguriamo che si tratti solo di una svista da dilettanti alle prime armi, da parte di una Amministrazione che non conosce le regole base di una scaletta istituzionale, e non vogliamo nemmeno pensare lontanamente che si tratti di un calcolo politico. Perché sarebbe gravissimo” conclude Ciangherotti.