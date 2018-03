Finale Ligure, successo per i “Pomeriggi Musicali 2018”

Finale Ligure. Si è concluso il 4° appuntamento della stagione finalese “Pomeriggi Musicali 2018” con uno splendido concerto tenuto dal M° Giacomo Fuga, pianista di grande fama, vincitore di concorsi pianistici internazionali, da sempre attivissimo concertisticamente (vanta esecuzioni a Parigi, Graz, Ginevra, Tokyo ecc). Ha inciso numerosi CD ed è Docente di pianoforte presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino.

Ieri pomeriggio è stato possibile ascoltare tre sonate di Beethoven appartenenti a 3 periodi diversi del Compositore, tutte eseguite con immensa abilità, maestria e tatto, un’interpretazione toccante e memorabile di fronte a un pubblico estremamente interessato e attento.

“Diamo appuntamento a domenica 11 Marzo ore 17 nell’Auditorium di Santa Caterina: contrariamente a quanto programmato non sarà presente il trio di Bergamo per grave indisposizione di uno dei componenti; la Società dei Concerti si è però messa subito al lavoro e ha sostituito l’appuntamento prefissato con un altro di grande impatto e interesse, saranno infatti presenti la flautista Giovanna Savino e il pianista di fama internazionale Andrea Bacchetti, un concerto intitolato “A spasso con Bach…” dedicato interamente al grande Johann Sebastian Bach” afferma il presidente della Società dei Concerti di Finale Ligure Michele Menardi.

Sarà possibile ascoltare: l’Overture francese in si minore BWV 832, la Fantasia cromatica e fuga in re minore BWV 903, la Partita in la minore per flauto solo, e due sonate per flauto e piano (Mib Maggiore BWV 1031 e sol minore BWV 1020).