Finale Ligure, M5S primo partito. il consigliere Badano: “Grande risultato. Una lista per il 2019? Difficile…”

Finale Ligure. E’ raggiante il M5S finalese dopo l’esito delle elezioni politiche e i risultati nel savonese. “E’ giusto ringraziare tutte quelle cittadine e cittadini finalesi che, con il loro voto, hanno contribuito a far affermare il nostro MoVimento quale, in assoluto, la prima forza politica d’Italia, ottenendo alla Camera per il plurinominale il 32,66% e per l’uninominale il 32,68% dei consensi mentre al Senato per il plurinominale il 32.21% e per l’uninominale il 32,22% dei consensi” dice il consigliere comunale pentastellato Davide Badano.

“Questo primato viene confermato anche nella nostra città con ben 1.842 voti e il 28,69% delle preferenze al plurinominale della Camera e con 1.652 voti e il 27.55% delle preferenze al plurinominale del Senato, ottenendo anche un buon risultato, pur presentandoci da soli, per quanto concerne l’uninominale della Camera con 1.955 voti e il 29,02%, mentre al Senato con 1.758 voti abbiamo ottenuto il 27.83% dei voti attestandoci come secondi dietro alla coalizione di centro destra” aggiunge.

“Entusiasti di questi risultati, pensiamo che dopo cinque anni di vita del nostro Meetup (nato nel 2013) e di quattro anni (da maggio 2014) di presenza in Consiglio Comunale sia necessario non essere più soli a combattere per questa rivoluzione culturale di onestà, trasparenza e democrazia”.

“Nella battaglia per il futuro del nostro Paese pensiamo che anche nella nostra città occorra attivarsi, e per questo nvitiamo i cittadini a partecipare alle nostre riunioni ed essere presenti sul territorio per contribuire al cambiamento, tutti insieme.

“Come dice Beppe: ‘Chi vota MoVimento, non vota soltanto, ma si deve dare da fare, non può stare a guardare, non sta delegando ad altri le sue scelte…” sottolinea ancora il consigliere Badano.

E l’esponente del M5S parla delle prossime elezioni comunali a Finale Ligure: “Alla domanda se ci sarà una lista targata MoVimento 5 Stelle a Finale Ligure per le prossime amministrative del 2019 ad oggi possiamo rispondere che non sappiamo quello che ci riserba il futuro, sicuramente ad oggi non ci sono le condizioni per fare una lista per mancanza, sembra assurdo ma è così, di attivisti” dice Badano.

“Una cosa invece certa è la non intenzione a ricandidarsi del sottoscritto” conclude. Ma allora, se non ci sarà una lista del M5S a Finale Ligure dove andranno i consensi del Movimento? E vero che le elezioni politiche sono diverse dalle amministrative, tuttavia il peso politico del M5S a Finale Ligure influenzerà e non poco le strategie in vista delle comunali del 2019.