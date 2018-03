Finale Ligure, l’ex assessore Luzi in campo: “Unire tutte le forze moderate”

Finale Ligure. Nella rosa dei nomi per la difficile scelta del candidato sindaco del centrodestra a Finale Ligure in vista delle elezioni comunali del 2019 ecco il possibile “come back” dell’ex assessore Umberto Luzi, con un passato nell’amministrazione guidata da Flaminio Richeri. Da tempo, infatti, è iniziato il balletto di nomi, prima con la candidatura di Livio Operto, poi il nome di Massimo Gualberti, ora quello di Luzi.

Come si sa da tempo le anime e le componenti del centrodestra finalese non fanno mistero di essere al lavoro per preparare una lista civica rappresentativa e unita, con l’obiettivo primario di evitare scissioni o divisioni che metterebbero a rischio una vittoria.

Anche alle ultime elezioni politiche, nonostante l’exploit del M5S, la coalizione del centrodestra si è affermata con forza nella cittadina finalese: una spinta per cercare l’unione con una lista condivisa e un candidato sindaco in grado di rappresentare tutte le componenti. E a proposito di componenti, restano ancora in piedi le due proposte avanzate dal movimento civico Finale Ligure Viva, ovvero quella Antonella Puccio, vice presidente del movimento, e quello di Marco Scardino, medico e vice coordinatore.

Interpellato da IVG.it il diretto interessato afferma: “In tanti mi stanno chiedendo di candidarmi e tornare in campo per le prossime elezioni comunali e questo mi ha fatto molto piacere. Dal mio punto di vista, l’obiettivo non sono nomi o candidati, ma unire tutte le forze moderate sotto un unico progetto amministrativo per la città di Finale Ligure” afferma Luzi.

“Si andrà al voto tra oltre un anno e credo ci sia ancora tempo per andare a definire un candidato sindaco unitario. La speranza è che tutto il centrodestra possa andare unito sul modello di altri comuni nei quali è risultato, a volte a sorpresa, vincitore” conclude Umberto Luzi.