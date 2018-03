Finale Ligure, accusa un mancamento e cade dalle scale in un locale: giovane finisce al pronto soccorso

Finale Ligure. E’ stata trasportata al pronto soccorso la giovane che ieri sera è caduta dalle scale all’interno della discoteca “Il Patio” di lungomare Migliorini a Finale Ligure.

Secondo quanto accertato, intorno alle 22.15 la giovane (una 22enne finalese) si stava recando ai servizi igienici quando ha avuto un improvviso mancamento ed è caduta dalle scale che conducono alle toilette. La caduta le ha provocato diverse ferite su varie parti del corpo.

Sul posto sono immediatamente i militi della croce bianca di Finale e gli operatori di Sierra 4. Una volta stabilizzata sul posto, la ragazza è stata trasferita in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.