Fiamme nella notte in una cantina di Albenga, famiglia in ospedale

Albenga. Attimi di paura questa notte nel centro storico di Lusignano ad Albenga per l’incendio divampato in una cantina di via Riva. Il rogo è iniziato intorno alle 3:00 di questa notte, per cause ancora in via di accertamento. Il fumo sprigionato dalle fiamme è arrivato rapidamente ai piani alti dello stabile, dove risiede una famiglia, padre, madre una bambina di circa un anno.

Il fumo ha fatto scattare l’allarme e immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga che in breve tempo hanno spento l’incendio all’interno della cantina: un vecchio armadio di una camera da letto, altri oggetti e suppellettili sono andati completamente distrutti dalle fiamme.

La famiglia è rimasta lievemente intossicata e per precauzione è stata portata per accertamenti in ospedale, tuttavia anche le condizioni della piccola non destano particolare preoccupazione, per mamma e papà solo tanta paura. Sul luogo dell’incendio hanno operato i militi della Croce Bianca di Albenga e l’automedica del 118 che hanno prestato le prime cure alla famiglia prima del trasporto in ospedale.

Restano da appurare le cause del rogo: sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso. Stando alle prime informazioni pare che l’incendio sia di natura accidentale, ma si attendono ulteriori riscontri.