Borgio Verezzi. Anteprima del Festival teatrale di Borgio Verezzi a Calice Ligure, con una presentazione e una mostra che farà da apripista alla stagione di spettacoli. E il sindaco di Borgio Verezzi, Renato Dacquino, non ha rinunciato ad una stoccata polemica sui fondi, le risorse e i contributi destinati alla cultura e ai festival teatrali.

“Credo che bisogna guardare ai numeri e ai dati: da questo punto di vista sarebbe giusto che un Festival come quello di Borgio Verezzi avesse maggiore attenzione nella distribuzione di risorse a livello nazionale, essenziali per la riuscita di un evento così importante e di prestigio, che richiama tanto pubblico e spettatori” ha detto il primo cittadino.

Dacquino non fa alcun riferimento diretto, tuttavia rimane la questione, anche alla luce delle difficoltà avute negli ultimi anni per far quadrare i conti della manifestazione solo grazie ad sponsor e fondi extra comunali, mantenendo comunque quantità e qualità degli spettacoli teatrali con record di pubblico per le serate in piazza Sant’Agostino e non solo…” Abbiamo rafforzato l’indotto-Festival, coinvolgendo le realtà del paese e promuovendo il Festival in giro per l’Italia”.

“Vorrei vedere tutti i numeri dei festival comparati e poi fare le opportune valutazioni. Guardando da questa prospettiva sono sicuro che l’autorità competente trarrebbe le giuste conseguenze, valutando costi, entrate, uscite e numeri delle kermesse teatrali e ricollocando le risorse sulla base del merito” ha sottolineato ancora il sindaco di Borgio Verezzi.

“Solo così potremo far fare un salto di qualità alla nostra cultura e alla nostra attrattiva: mi auguro che si possano prendere spunti di riflessione per agire e dare la giusta attenzione a chi lo merita”.

“I soldi diminuiscono di anno in anno e solo grazie alla capacità di coinvolgere sponsor, privati e realizzare un pacchetto di iniziative promozionali riusciamo ad andare avanti garantendo ogni anno una stagione teatrale di massimo livello” ha concluso il sindaco Dacquino.