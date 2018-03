Liguria. Sono stati certamente colpiti da uno stato d’animo da “primo giorno di scuola” i neo parlamentari savonesi che quest’oggi, per la prima volta, si sono seduti tra gli scranni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica a Roma.

Sara Foscolo, neo deputato della Lega, scrive sul suo profilo Facebook: “Primo giorno di lavoro in Parlamento. Una grandissima emozione”.

E poi, commentando il video in cui il presidente provvisorio, Robero Giachetti, comunica all’assemblea la scomparsa di Rosy Guarnieri scatenando l’applauso di tutti i presenti, Foscolo aggiunge: “Ciao Rosy! Oggi eri seduta al nostro fianco!”

Il neo senatore del Carroccio, Paolo Ripamonti, manda a tutti i suoi contatti Facebook i “Saluti dall’aula” e condivide alcune immagini delle prime operazioni di voto avvenute oggi.

Eletto nel collegio uninominale Liguria 1 (per le province di Savona e Imperia), Ripamonti commenta: “È emozionante, entrare nella storia del nostro Paese, dove si legifera e si può incidere sulle vite dei cittadini: spero di essere all’altezza. È stato un bel risultato riuscire a strappare un pezzo della nostra terra, della nostra Liguria e portarlo in questo contesto interessante e determinante per le nostre sorti. Dovremo cercare di fare in modo che quanto avviene qui dentro in Parlamento possa essere di beneficio per la nostra terra”.

Franco Vazio, riconfermato alla Camera dei Deputati tra le fila del Pd, promette il massimo impegno: “E’ iniziata la XVIII Legislatura, questa volta dai banchi dell’opposizione. Come 5 anni fa oggi sono entrato alla Camera dei deputati ancora con rinnovata emozione. Ora al lavoro, al servizio del Paese e del mio Territorio con rinnovato impegno e grande passione”.

Matteo Mantero del M5S pubblica una foto di sé e dei suoi colleghi parlamentari pentastellati: “Si comincia”.

Sergio Battelli aggiunge: “Ecco la Liguria a 5 stelle. Che spettacolo”.

E Simone Valente si limita a ripubblicare una foto della “truppa” pentastellata con gli hashtag #Portavoce #Liguria #movimento5stelle #primogiorno.