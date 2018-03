Savona. La Prefettura di Savona ha revocato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti che era stato diramato per le avverse condizioni meteo. Il prefetto Antonio Cananà ha decretato lo stop al divieto di transito per i mezzi superiore alle 7,5 tonnellate sulle strade ordinarie, fuori dai centri abitati, con le eccezioni della Sp del Sassello dal km 1+500 al km 28+600, della Sp di Millesimo dal km 100 all’intersezione con la Sp 490 in località Caragna, della Sp 490 del Colle del Melogno fino al km 42 e infine della Sp Borghetto-Bardineto dal km 5 in avanti. Su questi tratti permane ancora il divieto a seguito delle difficili condizioni dell’asfalto e per il pericolo del gelicidio.

Escluse le arterie indicate, ora sarà possibile circolare su tutte le strade provinciali, con i mezzi pesanti che erano rimasti fermi a seguito dell’ondata di neve e gelo.

di 68 Galleria fotografica Le immagini della nevicata del 2 marzo









La decisione è stata presa oggi nell’ambito della riunione operativa del Centro Coordinamento Soccorsi, dopo aver valutato gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni meteo e le condizioni delle strade, anche con il supporto della polizia stradale, che ha presidiato i punti maggiormente critici, e del gestore della rete viaria provinciale che sta monitorando la situazione.

Naturalmente, in relazione all’allerta meteo ancora in corso, resta massima l’attenzione e prosegue il piano per contrastare l’emergenza maltempo.