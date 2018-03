Emergenza, Melis (M5S): “Ancora troppe lacune, dove sono finiti l’elisoccorso notturno e pediatria al Santa Corona?”

Provincia. “Il recente caso del bimbo di San Terenzio ha messo a nudo una serie di criticità, irrisolte, che attraversano il comparto dell’emergenza nel sistema sanitario ligure. Spiace dire ‘l’avevamo detto’, ma non possiamo non constatare come alcuni nostri atti approvati in Consiglio regionale nei mesi scorsi non siano stati attuati nei fatti”. Lo denuncia Andrea Melis, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle.

“Che ne è stato, ad esempio, dell’Ordine del giorno con cui abbiamo impegnato la Giunta ad estendere l’elisoccorso anche in orario notturno nell’ambito del recente Piano Socio-Sanitario regionale? – si chiede il pentastellato – Ad oggi, non risulta ancora garantito, così come non è mai stata completamente attuata la mozione, approvata all’unanimità, con cui chiedevamo il ripristino del reparto di Pediatria all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.

“Sono solo due esempi, che fotografano bene, però, le tante, troppe, lacune con cui fa i conti la sanità ligure – tuona Melis – soprattutto quando si tratta di primo intervento e gestione dell’emergenza. Il pronto soccorso è un presidio fondamentale che deve essere capillare sul territorio, garantendo a tutti le stesse condizioni di sicurezza. Per questo le recenti esternalizzazioni dei tre ospedali di Ponente ci preoccupano tanto”.

“La sanità pubblica, pur con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni, è l’unica a poter garantire la tutela e la cura dei pazienti al di sopra di ogni interesse o profitto di pochi” conclude.