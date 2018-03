Elezioni, i socialisti liguri: “Soglia del 3% è alla nostra portata”

Liguria. I Socialisti liguri nelle ultime ore di campagna elettorale ringraziano i cittadini e i militanti per la disponibilità e impegno ricevuto nei confronti della lista Insieme che il Psi sostiene con la presenza del proprio simbolo.

“Insieme è una lista autonoma di riferimento socialista, ambientalista e ulivista, che aderisce alla coalizione di centrosinistra. Nella giornata di Venerdi a pochi giorni dall’importante appuntamento elettorale del 4 marzo saremo presenti con i nostri candidati e militanti nelle piazze, tra i pensionati, i giovani, nei luoghi di lavoro e tra piccola e media impresa. La soglia del 3%, obiettivo da raggiungere per eleggere parlamentari nella quota proporzionale, è alla nostra portata – dichiara Maurizio Viaggi segretario del Psi Ligure – sono certo che gli elettori e i cittadini non ci faranno mancare il sostegno necessario. La presenza di diverse culture come quella socialista, ambientalista e del civismo locale rendono più ricco il centrosinistra italiano. Il contributo al governo del paese e il nostro leale sostegno al Presidente Gentiloni lo conferma”.

“Il voto utile è quello delle ‘idee’ e dei ‘valori’ e di questo Insieme ne è ricco così come le nostre liste sono ricche di competenze con una importante presenza femminile e di giovani a conferma di un grande rinnovamento che intendiamo rappresentare. Ci presentiamo agli elettori liguri con due capoliste nei collegi della camera: Marina Lombardi sindaco di Stella città natale di un grande socialista, di un grande italiano Sandro Pertini nel ponente ed Elisa Gambardella, giovane laureata, membro della segreteria nazionale del PSI e rappresentante dei giovani socialisti a Bruxelles nel levante. Nella provincia della Spezia la candidata di riferimento è Barbara Moretti vicesindaco di Luni mentre al senato in rappresentanza del ponente ligure la dott. Chicca De Cecco. Capolista al senato, a cui va tutto il nostro sostegno, è l’ambientalista Danilo Bruno” prosegue Viaggi.

“Un sincero ringraziamento va a tutti i candidati che si sono dedicati con passione e impegno a questa campagna elettorale: Giuliano Boffardi, Ferdinando Ascoli, Sebastiano Sciortino, Fabio Panariello, Mirellade Luca, Angelo Spanò e Ivonne Canova e al gruppo dirigente regionale del PSI con il Presidente Roberto Vucas, i vicesegretari Corrado Oppedisano, Roberto Saluzzo e i tanti amministratori socialisti tra i quali il presidente dell’Amministrazione provinciale di Imperia Fabio Natta. Per i nostri candidati e i nostri programmi chiediamo il voto agli elettori sapendo di avere le carte in regola per chiedere consenso che confidiamo possa consentire di eleggere un ligure, un socialista, in parlamento” conclude il segretario del Psi Ligure.