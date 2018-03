Elezioni, Iacobucci: “Il centrodestra unica espressione vera del territorio”

Liguria. Giunti al termine della campagna elettorale e a meno di due giorni dal voto, il capolista di fratelli d’Italia alle elezioni politiche Massimiliano Iacobucci traccia un bilancio della “corsa” delle ultime settimane.

“Ringrazio con il cuore i tantissimi amici, concittadini, associazioni e categorie che mi hanno dato la possibilità di incontrarli e con loro condividere un progetto di difesa della nostra terra e della nostra economia che senza fare squadra non può essere realizzato. Avrei voluto incontrare tutti gli elettori del mio collegio ma il tempo non me lo ha permesso , di questo me ne dispiaccio e lo farò se eletto dopo le elezioni , ma a tutti coloro che ho incontrato e a quelli che non ho potuto chiedo di fare un ultimo sforzo, ovvero di credere nella bontà del nostro programma ma soprattutto nella mia candidatura che insieme ai colleghi Sara Serafini, Valeriano Vacalerbe e Luana Bezzi rappresenta l’unica possibilità per i liguri di Ponente di avere un parlamentare radicatissimo nel territorio e che una volta eletto lo si può incontrare spesso per condividere progetti e iniziative in favore della nostra terra”.

“I nostri balneari, commercianti ambulanti e non, gli artigiani, i floricoltori, i nostri pescatori, i giovani, le donne, le imprese potranno finalmente avere chi li rappresenta e li difende. Andiamo tutti a votare, esercitiamo questo meraviglioso diritto, scegliamo chi ha progetti di crescita del paese e non di distruzione. E se alla fine vorrete riconoscere la bontà del programma di Fratelli d’Italia e del centrodestra fate una croce sul simbolo della Meloni. Perché se sarò eletto non ve ne farò pentire, con il mio impegno restituirò con gli interessi alla mia terra ed ad ognuno di voi l’appoggio ricevuto. In ogni caso grazie per questa meravigliosa esperienza”.