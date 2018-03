Elezioni, Danilo Bruno: “I Verdi attuali hanno fatto il proprio tempo, bisogna cambiare”

Savona. “I Verdi devono cambiare la propria forma di partito, poiché forse l’attuale ha fatto il proprio tempo”. E’ l’amara riflessione di Danilo Bruno, candidato in Parlamento proprio per i Verdi, all’indomani delle elezioni che hanno visto trionfare centrodestra e MoVimento 5 Stelle.

I Verdi erano nella coalizione di centrosinistra, uscita sonoramente sconfitta dalle urne; il risultato è ancora più amaro perchè i Verdi erano inclusi in un simbolo, “Italia Europa Insieme”, che pur comprendendo anche Area Civica ed il Partito Socialista non è andato oltre lo 0,60% alla Camera.

Bruno non si sente di fare analisi, limitandosi a ringraziare chi lo ha votato: “Non voglio demolire ‘Insieme’ poiché in Liguria abbiamo costruito bei rapporti anche personali. A questo punto, a parte le dimissioni di Renzi e la necessità di ragionare su questo paese e su ciò che non abbiamo capito del suo mutamento, io mi dichiaro disponibile ad una alleanza fra forze laiche, liberaldemocratiche ed ecologiste per mantenere l’Italia in una Europa federale”.