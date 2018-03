Savona. Proseguono le operazioni di voto nei seggi della provincia di Savona per le elezioni politiche 2018. In alcune sezioni elettorali di Savona proseguono anche le code e i disagi per le operazioni di voto, con lunghe attese: seggi affollati per l’election day di oggi. Motivo? Da una parte, sia secondo i dati delle ore 12:00, sia secondo le proiezioni del pomeriggio sull’affluenza alle urne degli elettori, per l’alta affluenza a queste elezioni politiche, particolarmente sentite, e dall’altra per il caos sui bollini anti-frodi introdotti dalla nuova legge elettorale.

Un problema a livello nazionale, che sta interessando alcuni seggi del savonese (nella foto quello in via Verdi a Savona), in particolare dalle prime ore del pomeriggio con l’orario di maggior afflusso alle urne: non sono mancati malumori e polemiche degli elettori, alcuni diffusi anche sui social. Ad ora si segnalano code sia nei principali seggi di Savona (come quello in via Don Bosco nell’istituto di Ragioneria), così come in alcune località della Valbormida. Secondo quanto riferito, in alcuni sezioni elettorali i tempi di attesa sono arrivati anche a più di un’ora.

Nei seggi dislocati nei comuni della provincia l’introduzione del nuovo tallocino anti-frode ha creato qualche problema per gli scrutatori, alle prese per la prima volta con il nuovo “tagliando”, allungando quindi le tempistiche di votazione: sulle nuove schede di Camera e Senato c’è una parte rimovibile che lo scrutatore dovrà togliere al termine della votazione, dopo aver appurato che il numero della scheda e quello del registro elettorale coincidano. Dopo le ore 19:00 si prevede una progressiva diminuzione dell’affluenza ai seggi, diminuendo quindi i possibili disagi.

Al di là di ritardi e problematiche sul nuovo “bollino” le operazioni di voto, seppur rallentate, sono ad ora regolari. Per le ore 19:00 si avrà la conferma o meno dell’alta affluenza nel savonese a queste elezioni politiche. Urne aperte fino alle ore 23:00.

COME SI VOTA: Bisogna recarsi al seggio del comune di appartenenza muniti di tessera elettorale e carta d’identità. Per l’elezione della Camera dei deputati la scheda è rosa. Per l’elezione del Senato della Repubblica la scheda è gialla. Ciascuna scheda ha, in un rettangolo, il nome ed il cognome del candidato al collegio uninominale. Nella parte sottostante il rettangolo è presente il simbolo della lista o delle liste collegate al candidato uninominale, con a fianco i nomi dei candidati del collegio plurinominale.L’elettore potrà votare apponendo un segno sulla lista prescelta ed il voto si estenderà anche al candidato uninominale collegato. Oppure potrà apporre un segno sul nome del candidato uninominale nel rettangolo in alto: il voto si estenderà alla lista o alle liste collegate in misura proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista. Il voto è valido anche se si appone il segno sia sul nome del candidato uninominale che sulla lista o su una lista ad esso collegate. Non è invece possibile il voto disgiunto, cioè votare un candidato uninominale e una lista collegata ad un altro candidato uninominale. E’ vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, “tagliando antifrode”, dotato di un codice progressivo alfanumerico, che sarà annotato al momento dell’identificazione dell’elettore. Espresso il voto l’elettore consegna la scheda al presidente del seggio. E’ il presidente che stacca il “tagliando antifrode” e, solo dopo aver verificato la corrispondenza del numero del codice con quello annotato al momento della consegna della scheda, la inserisce nell’urna.

