Elezioni amministrative 2018, si vota domenica 10 giugno: ecco i comuni savonesi al voto

Provincia. Ora è ufficiale: la data “x” delle elezioni amministrative 2018 è stata comunicata appena una manciata di ore fa.

Come si evince da Ansa.it: “Il ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per domenica 10 giugno 2018. L”eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 giugno”.

Nello specifico del savonese, saranno 7 i Comuni chiamati al voto: Alassio, Ceriale, Carcare, Cengio, Laigueglia, Sassello e Rialto.