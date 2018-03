Savona. Delusione ma anche voglia di ripartire e guardare al futuro, nonostante una sconfitta pesante e forse al di là delle previsioni più nefaste. Franco Vazio, unico parlamentare del ponente targato Pd che andrà a Roma, commenta l’esito delle elezioni politiche che hanno visto un crollo del partito Democratico in Liguria e nel savonese.

“Gli elettori hanno indicato nel centrodestra e nel M5S le formazioni politiche che dovranno assumersi la responsabilità di governare l’Italia. Gli elettori hanno sempre ragione e pertanto ritengo che il Pd debba svolgere con grande determinazione e serietà il ruolo che la Costituzione gli assegna, senza indugi e senza scorciatoie: chi vince governa, chi perde fa opposizione” afferma il parlamentare ingauno.

“Il Pd aspetterà con ansia che le molte e strabilianti promesse fatte in campagna elettorale siano mantenute. Mi aspetto quindi che a brevissimo siano formalizzate le proposte per l’abolizione della legge Fornero, per l’istituzione del reddito di cittadinanza, della Flat Ttax al 15%, il blocco degli sbarchi e il primo rimpatrio mensile di 10.000 extracomunitari” dice ancora Vazio.

“Questa non è ironia ma semplicemente il rispetto di quanto promesso in campagna elettorale e che ha determinato senza dubbio il suo esito”.

E quanto alle prospettive future per il Pd: “Per il resto lavorerò con la serietà e la determinazione di sempre al servizio del Paese e del territorio di cui sono diretta espressione. Nel frattempo un grazie vero a tutti quelli che con me hanno lottato e creduto nel Pd, ancora una volta”.

“Pensando alle persone che abbiamo incontrato, alle parole di incoraggiamento ricevute, alla bellezza della nostro territorio che abbiamo visitato, le prime parole che mi vengono da dire sono: grazie, grazie, insieme per continuare la serietà e l’impegno di sempre “…in ogni piazza, per ogni persona…” conclude Vazio.