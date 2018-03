Elezioni 2018, Vaccarezza: “Sempre pronto a combattere per la mia Liguria”

Liguria. “I genovesi hanno fatto una scelta e questa scelta va rispettata. Dispiace molto, ma comprendo anche chi ha fatto una scelta diversa”. Così Angelo Vaccarezza, candidato per il Senato con Forza Italia, commenta la “non vittoria” ottenuta al collegio plurinominale Liguria 1, dove invece ha trionfato Mattia Crucioli del Movimento 5 Stelle.

Il giorno dopo la “lunga lunghissima, intensa ed istruttiva” notte elettorale, Vaccarezza commenta: “In mezzo al mare di parole di sostegno che mi arrivano e delle quali sono grato a tutti, posso però affermare con assoluta convinzione che questa esperienza mi ha dato insegnamenti importanti e mi ritrova ancora più determinato a combattere per questo territorio, per la mia Liguria, per le 73.499 persone che mi hanno dimostrato fiducia, per i miei figli, per chi ha sempre creduto in me e anche per chi ancora convinto del tutto non è”.

“La Liguria, la mia Liguria mi troverà sempre pronto per lei. Ovunque ci sarà da combattere. C’ero, ci sono, ci sarò”.