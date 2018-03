Elezioni 2018, Sasso Del Verme e Porro soddisfatti: “La Lega prima forza del centrodestra ad Albenga”

Albenga. “Parte da qui la corsa per riconsegnare Albenga al centrodestra alle prossime comunali”. Così Cristina Porro, capogruppo della Lega in consiglio comunale ad Albenga, che in una nota congiunta con Roberto Sasso del Verme, segretario provinciale della Lega a Savona, commentano i risultati elettorali ottenuti dal Carroccio nella città delle Torri.

Ad Albenga la Lega ha ottenuto il 28,08 per cento dei voti al Senato d il 27,08 per cento dei voti alla Camera, risultando essere il secondo partito dopo il M5S (che ha ottenuto il 28,30 al Senato ed il 28,94 per cento alla Camera). Surclassati i “cugini” di Forza Italia (fermi al 16,29 per cento al Senato e al 16,37 per cento alla Camera) e di Fratelli d’Italia (al 3,50 per cento al Senato e al 3,63 per cento alla Camera). Quasi doppiato anche il Pd, che ha ottenuto il 15,63 per cento al Senato ed il 15,61 per cento alla Camera.

“Siamo estremamente soddisfatti – dicono Sasso Del Verme e Porro – Il voto delle politiche ha premiato il centrodestra e le sue proposte concrete per cambiare il paese e duramente bocciato il Pd e il centrosinistra rappresentato dal mal governo di Renzi, di Cangiano e dell’onorevole Franco Vazio”.

“La Lega è la prima forza della coalizione, un traguardo importante, storico, frutto dell’ottimo lavoro del Segretario Matteo Salvini, della leadership di Rosy Guarnieri e dell’impegno dei militanti sul territorio. Un dato che non si può ignorare e sul quale porre le basi per costruire la futura amministrazione comunale di Albenga, guidata dalla Lega e dal centrodestra“.