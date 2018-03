Elezioni 2018, Saccone (FdI): “Buon risultato nel savonese, punto di partenza per il nostro partito”

Savona. “Siamo a fine elezioni e anche noi di Fratelli d’Italia facciamo le nostre considerazioni. Siamo un partito che ha il 4 per cento al Nazionale e la nostra strada sarà sicuramente in salita. Qui bisogna rinascere certo, il partito è stato sgretolato e si cerca di ricostruirlo, ma il nostro 3 ,17 per cento non è poco, può essere di più…”. Così il consigliere comunale di Savona Simona Saccone commenta il risultato del partito della Meloni a queste elezioni politiche.

E l’esponente di Fratelli d’Italia aggiunge: “Ringrazio i nostri votanti uno per uno, ringrazio i lavoratori, le casalinghe, le associazioni che ci hanno supportato. Nonostante una fase di riassetto e riorganizzazione del partito a livello locale la gente ci è stata vicino con tanto affetto”.

“Vero, si poteva fare di più e lo faremo, ma questa campagna elettorale per noi non è stata facile: Fratelli D’Italia manterrà suo impegno con gli elettori di stare dalla parte dei lavoratori, delle famiglie e della legalità” conclude il consigliere Saccone.