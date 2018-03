Elezioni 2018, Pizzimbone (FdI): “Ripartire dai Comuni dove dobbiamo recuperare”

Provincia. “Occorre lavorare al fianco dei cittadini per ripartire e conquistare gli elettori per le prossime elezioni qualunque siano”. Così il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Pier Paolo Pizzombone, analizza il risultato ottenuto dal suo partito alle elezioni politiche svoltesi ieri.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato Fratelli d’Italia in particolare in Liguria e in particolare in provincia di Savona – dice Pizzimbone – Voglio fare un po’ di chiarezza sui numeri considerato che ho visto numeri sparati a caso. Fratelli d’Italia a livello nazionale ha raccolto il 4,34 per cento alla Camera e il 4,25 per cento al Senato. Mentre la media regionale ligure è 3,79 per cento alla Camera e 3,62 per cento al Senato. Nei Comuni dove siamo riusciti ad essere più incisivi abbiamo raccolto ottimi risultati: ad Albissola il 3,98 per cento; ad Alassio il 5,02 per cento; ad Andora il 4,74 per cento; a Carcare il 3,72 per cento; a Ceriale il 4,87 per cento; a Laigueglia il 5,54 per cento; a Loano il 4,16 per cento; a Pietra Ligure il 4,37 per cento; a Varazze il 5,58 per cento; a Villanova d’Albenga il 4,79 per cento”.

“Ringrazio particolarmente tutti i militanti che ci sono stati vicino e ci hanno supportato in questa campagna elettorale a stringere mani fredde e a fare banchetti sotto la neve. Ringrazio la nostra candidata della provincia di Savona Luana Bezzi che a Varazze ha raggiunto un risultato straordinario. Ringrazio il nostro Coordinatore Regiinale Matteo Rosso. Essendo una persona pragmatica voglio esaminare anche dove le cose non sono andate come speravo. Voglio ripartire per esempio dal risultato di Savona dove siamo arrivati solo al 3,09 per cento”.