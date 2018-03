Savona. “Che dire? Sono orgoglioso degli italiani ma soprattutto di miei corregionali. I liguri ci hanno scelto come primo partito indiscusso, avremo 6 o 7 tra deputati e senatori a rappresentare la nostra regione a Roma. I liguri hanno dimostrato di aver capito il nostro progetto, di aver apprezzato il grande lavoro fatto in questi 5 anni, non a suon di passerelle e marchette ma affrontando e approfondendo temi importanti con una visione d’insieme e un progetto per il futuro della nostra bellissima terra”.

Così, su Facebool, il neo parlamentare del M5S Matteo Mantero commenta l’esito delle elezioni politiche, soffermandosi sull’ottimo risultato in Liguria ma anche nel savonese, con un bel drappello di deputati e senatori pronti per Roma.

“Credo che i liguri hanno mostrato in maniera chiara di non essere più disposti a farsi prendere in giro dai partiti che hanno speculato sulla nostra regione e sulla nostra salute in questi ultimi anni”.

“Sono davvero orgoglioso di poter essere vostro portavoce al Senato. Navighiamo verso il futuro ora, siamo una regione ricca di bellezze, cultura, prodotti d’eccellenza, di idee, usiamole nel modo giusto. Grazie a tutti. La nostra regione ora è un po’ più nostra…” conclude Mantero.