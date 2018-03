Savona. Reazioni diverse sul fronte del centrodestra savonese dopo l’esito del voto per queste elezioni politiche: Forza Italia tiene ma subisce anche a livello locale il boom della Lega Nord che manda in Parlamento due rappresentati del territorio come Paolo Ripamonti e Sara Foscolo. Per FI passa Giorgio Mulè nel proporzionale: “Credo che il risultato complessivo del centrodestra sia quello che ci si aspettava, la Lega Nord ha fatto un ottimo risultato e ha capitalizzato la presenza di due candidati del territorio. Abbiamo tenuto molto bene in tanti comuni, dove la coalizione si è attestata intorno al 50%, come nelle zone del ponente” commenta nel day-after il coordinatore provinciale di Forza Italia Santiago Vacca.

“All’interno del centrodestra sicuramente la proposta della Lega Nord e di Salvini è stata più apprezzata e anche a livello provinciale è stata valutata meglio rispetto a quella di Forza Italia. Mulè ci ha ben rappresentato, ma sicuramente non è la stessa cosa che avere candidati del territorio e locali. La Lega Nord ha sfruttato un’onda positiva a livello nazionale e ha valorizzato le sue candidature locali”.

di 12 Galleria fotografica Paolo Ripamonti









di 22 Galleria fotografica Elezioni politiche, code ai seggi: savonesi al voto









“Ci saranno sicuramente ripercussioni dopo questo voto: all’interno del centrodestra è chiaro che il risultato cambierà gli equilibri interni, con la Lega Nord che giustamente avrà delle pretese in più delle quali bisognerà tenere conto. Siamo alleati a livello di coalizione e in Liguria abbiamo impostato un modello di governo: andremo avanti all’insegna del dialogo e della sintesi” ha concluso Vacca.

“Siamo sicuramente felici ed entusiasti di questo risultato – sottolinea il segretario provinciale della Lega Nord Roberto Sasso Del Verme -: siamo stati premiati dalla gente e dai territori, abbiamo portato a casa due parlamentari savonesi, una grande emozione e una grande soddisfazione che premia gli sforzi di questa campagna elettorale”.

“In Provincia di Savona abbiamo ottenuto il massimo possibile: oltre a Paolo Ripamonti e Sara Foscolo avevamo schierati anche Francesco Bruzzone e Rosy Guarnieri e indubbiamente la spinta a livello nazionale di Salvini e della sua proposta politica ha fatto il resto…”. Quanto ai rapporti con Forza Italia? “Siamo alleati, ma è chiaro che è la Lega Nord il partito dominante nel centrodestra e sicuramente questo dato politico peserà nelle relazioni future e nei rapporti di forza come è giusto che sia…”.

“Per noi si chiude una filiera importante: abbiamo vinto la Regione, abbiamo vinto Savona e altri comuni importanti, e ora siamo al governo nazionale, portando da Savona due nostri rappresentanti che saranno a sempre a stretto contatto con il territorio” conclude Sasso Del Verme.