Elezioni 2018, il segretario Vigliercio (Pd): “Lontani dai problemi della gente, ricostruire una nuova sinistra”

Savona. “Quella di domenica è una sconfitta netta, senza attenuanti, e sarebbe fuori luogo dire che gli italiani avrebbero dovuto capire meglio il valore dei nostri Governi. Non sono gli italiani ad aver sbagliato. Abbiamo preso nel 2013 un Paese in una situazione di crisi profonda e in cinque anni siamo riusciti a rimetterlo sulla rotta giusta. Ma non è stato evidentemente sufficiente perché non abbiamo saputo spiegarlo e trasmettere i valori che guidavano le nostre scelte”. Così il segretario provinciale del Pd Giacomo Vigliercio commenta a mente fredda l’esito delle elezioni politiche e i risultati nella provincia di Savona che hanno visto un altro tonfo del partito Democratico in termini di consensi.

“Soprattutto non abbiamo saputo ascoltare le persone e capire le loro ragioni e i loro desideri in profondità. Il congresso che verrà dovrà essere fondato, più che sulle primarie, su una analisi di quello che il voto ci ha reso chiaro: le persone che hanno più problemi non si sentono rappresentate da noi” dice il segretario Dem. [LEGGI]

“Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato sodo in campagna elettorale, contribuendo a formare sul serio una squadra di persone che remava dalla stessa parte. Da queste persone dobbiamo ripartire in modo unitario per ricostruire senza retorica un partito che sappia parlare alle persone. Per poter rimetterci in cammino sulla strada di una sinistra veramente riformista e moderna, oggi non possiamo far altro che trarre tutto il bene possibile da una sconfitta come questa”.

“Ora è tempo di analisi critiche profonde. Lo faremo, anche in maniera dura se sarà necessario, ma sono certo che questo ci servirà a uscirne più forti e più consapevoli”.

“Dobbiamo ringraziare anche tutti coloro che ci hanno scelto. Speravamo fossero di più, ma a queste persone diciamo che il loro voto sarà un voto utile comunque. Da domani ci rimboccheremo le maniche per aumentare i nostri numeri e tornare a essere un punto di riferimento importante che sappia guadagnarsi pienamente la fiducia degli italiani, dei liguri e dei savonesi” conclude il segretario Vigliercio.