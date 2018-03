Savona. Si è conclusa stamattina sulle banchine della stazione di Savona, con la condivisione del disagio dei pendolari ma senza volantinaggio, la campagna elettorale di Gianluigi Granero, in una mattinata resa difficile dall’eccezionale ondata di maltempo. “Ho voluto comunque essere presente in stazione come programmato – spiega Granero – per ascoltare il disagio di chi ogni giorno prende il treno per andare a lavorare. Data l’eccezionalità della situazione, con i trasporti bloccati stavolta non per carenze infrastrutturali, ma per l’eccezionale nevicata che ha colpito Savona, non ho ritenuto opportuno fare volantinaggio ma ho parlato con i pendolari per raccogliere da loro più che il disagio straordinario di oggi quello che vivono tutti gli altri giorni dell’anno e per alleviare il quale ho delle proposte concrete”.

L’intervento sulle infrastrutture, sia ferroviarie che stradali, costituisce infatti un punto fermo nel programma che Granero ha costruito per il suo mandato parlamentare. “La prima cosa che farò se verrò eletto – annuncia Granero – sarà richiedere un incontro a Trenitalia per iniziare una contrattazione che porti a un miglioramento della qualità dei collegamenti per i tanti pendolari che ogni giorno si spostano per lavoro in Liguria e verso fuori regione. E mi batterò per ripristinare il Pendolino, il treno veloce e diretto che permetteva ai liguri di essere a Roma in tempo utile al mattino. Inoltre considero estremamente urgente sbloccare il completamento del raddoppio ferroviario sulla costa tra Finale Ligure e Andora, vero nodo cruciale delle infrastrutture non solo della provincia di Savona ma di tutta la Liguria. Mancano circa 2 miliardi di euro e sono 2 miliardi che possono far diventare la Liguria una regione finalmente dinamica e moderna”. E poi l’Aurelia bis, la Gronda, il potenziamento dei collegamenti ferroviari con il Piemonte. Tutti interventi necessari per permettere a merci e persone di muoversi più velocemente in Liguria e verso le altre regioni.

di 8 Galleria fotografica La chiusura della campagna elettorale di Gianluigi Granero









Un programma condiviso con il territorio e fatto anche delle proposte raccolte visitando tutti i 56 Comuni del Collegio elettorale, da Borghetto ad Arenzano passando per tutto l’entroterra, la Val Bormida e la Valle Stura, e ascoltando i sindaci, gli amministratori e i cittadini. “Lo avevo annunciato e l’ho fatto – dichiara Granero – E alla fine di questo viaggio sono soddisfatto e soprattutto arricchito da questa esperienza e dalle tante persone incontrate e colpito dalla grande voglia di dialogare e di raccontarsi che ho trovato. Il territorio lo conoscevo già perché lo avevo girato molto per il mio lavoro, ma adesso posso dire di essere stato davvero in ogni angolo”. Le richieste spaziano da problemi contingenti, come il polo scolastico di Albissola Marina , il depuratore per Arenzano e il completamento del recupero dell’ex Savam per Altare, a criticità generali che riguardano i vincoli della finanza locale, le difficoltà dei piccoli Comuni, la necessità di assicurare servizi e presidi sanitari al territorio (tutte le priorità si trovano sul sito www.gianluigigranero.it). E il grande tema delle infrastrutture, viarie, ferroviarie e anche tecnologiche.

“Un incontro in particolare mi ha davvero colpito – sottolinea Granero – quello con la comunità del Porto di Savona, dove tutti insieme Autorità Portuale, terminalisti e Compagnia Unica dei Lavoratori mi hanno manifestato l’orgoglio per il saper fare che mi porterò dietro come un valore per il quale vale la pena impegnarsi e lavorare”.

“Nel collegio uninominale viene eletto chi prende un voto in più di tutti gli altri – conclude Granero – quindi chi vuole che sia io il Parlamentare che rappresenterà Savona deve votare per me. Dobbiamo mandare a Roma qualcuno che conosca il territorio, le proposte della Liguria vanno sostenute con forza e autorevolezza in Parlamento. Mi impegno fin d’ora a rappresentare la mia provincia e la mia regione, portando in Parlamento le istanze dei liguri”.

Ecco la diretta di IVG.it della conferenza stampa:



Ecco le priorità indicate da Granero per ogni singolo comune del suo collegio elettorale:

Albissola Marina: Polo Scolastico

Albisola Superiore: realizzazione secondo lotto Aurelia bis, in continuità con il cantiere esistente

Altare: completamento progetto di recupero ex Savam

Arenzano: realizzazione del depuratore

Balestrino: sostegno ai piccoli Comuni x organizzazione Servizi e maggiori finanziamenti

Bardineto: finanza locale x i piccoli Comuni

Bergeggi: area di rispetto tra attività portuali ed industriali ed attività turistiche

Boissano: accesso diretto a fondi statali per tutela territorio eliminando passaggio formale (burocrazia) in Regione

Borghetto: garantire ricadute positive per la cittadina, sul cui territorio è stato costruito il depuratore consortile comprensoriale

Borgio Verezzi: spostamento a monte della ferrovia

Bormida: sostegno a piccoli Comuni per servizi ai cittadini

Cairo Montenotte: ospedale di area disagiata per Cairo e la Val Bormida

Calice Ligure: sistemazione frana strada statale per Carbuta e manutenzione territori per outdoor

Calizzano: cablaggio per la rete telefonica e Internet

Campo Ligure: linea ferroviaria veramente efficiente, Sanità almeno con ambulatori, Scuole x non diventare aree marginali

Carcare: migliori infrastrutture ferroviarie e stradali per collegare l’entroterra

Celle Ligure: collegamento con l’Aurelia Bis

Cengio: presidio sanitario efficiente a Cairo e migliori collegamenti viari Val Bormida-Savona

Cogoleto: progetto di sviluppo delle aree di Prato Zanino oggi di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti

Cosseria: assetto idrogeologico del territorio

Dego: finanza locale per i piccoli comuni

Finale Ligure: priorità il lavoro

Giustenice: snellimento burocratico

Giusvalla: tutela del territorio ed attenzione ai piccoli Comuni

Loano: finanza x gli Enti Locali con premialità x i più virtuosi

Magliolo: possibilità di utilizzare le risorse accantonate dalla gestione ex discarica

Mallare: messa in sicurezza del territorio, con particolare attenzione alle frane

Masone: snellimento burocratico e finanza per gli enti locali, risorse ed interventi per fare fronte ai danni dovuti al gelicidio, manutenzione del territorio

Massimino: accordo col Piemonte x organizzare i servizi

Mele: trasporto pubblico locale

Millesimo: presidio sanitario efficiente a Cairo e migliori collegamenti viari Val Bormida-Savona

Mioglia: che i piccoli Comuni possano avere una burocrazia più snella

Murialdo: snellimento burocratico e maggiore attenzione per i piccoli Comuni

Noli: tutela e valorizzazione della piccola pesca artigianale

Orco Feglino: finanza per i piccoli comuni

Osiglia: migliori infrastrutture viarie e telematiche per collegamenti più veloci

Pallare: sostegno ai piccoli Comuni per servizi ai cittadini

Piana Crixia: sostegno per i giovani in agricoltura

Pietra Ligure: realizzazione del progetto di modernizzazione dell’Ospedale Santa Corona

Plodio: normativa più snella per interventi su strade intercomunali

Pontinvrea: superamento del processo di unione e fusione dei comuni e incentivo alla cogestione dei servizi

Quiliano: finanza locale per i piccoli Comuni

Rialto: gestione del territorio e del patrimonio boschivo

Roccavignale: snellimento burocratico per i piccoli Comuni

Rossiglione: rilancio e continuità Progetto Aree Interne

Sassello: semplificazione procedure per i piccoli Comuni

Savona: dare voce e più forza ai Sindaci

Spotorno: maggiore efficienza procedure per opere a mare fondamentali per una località turistica

Stella: incentivi fiscali per attività economiche dei piccoli Comuni dell’entroterra

Tiglieto: risorse ed interventi per fare fronte ai danni dovuti al gelicidio – manutenzione del territorio

Toirano: più sicurezza contro atti di vandalismo e bullismo

Tovo S. Giacomo: conferma facilitazioni introdotte in Finanziaria 2018 per accesso diretto a finanziamenti statali finalizzati

Urbe: rilancio e continuità Progetto Aree Interne

Vado Ligure: area di crisi complessa

Varazze: possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione e altre questioni finanziarie

Vezzi Portio: migliori infrastrutture viarie e telematiche per collegamenti più veloci