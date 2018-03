Elezioni 2018, De Vincenzi (Pd): “Bel risultato personale, pronto a proseguire nell’interesse del territorio”

Pietra Ligure. Passata la delusione per l’esito delle elezioni politiche che hanno visto una netta sconfitta del Pd anche in Liguria e nel savonese, per il consigliere regionale Luigi De Vincenzi, in corsa per il Senato, è arrivato il momento dei ringraziamenti per la difficile ma appassionante cavalcata della campagna elettorale, con tanti incontri sul territorio del ponente ligure.

“Voglio ringraziare tutti gli elettori, chi mi ha sostenuto e chi mi ha accompagnato in questa campagna che si è svolta in un clima delicato della situazione nazionale. La mia vicinanza con i cittadini del Ponente Ligure e della regione intera ne esce rafforzata: da incontri, da confronti, da nuovi attestati di stima” dice l’esponente Dem.

“Il ringraziamento va con particolare attenzione a chi ha scelto di esprimere il proprio consenso sul mio nome, apprezzando l’impegno che cerco di profondere ogni giorno. C’è stata una buona risposta che mi ha permesso di avere, malgrado tutto, un bel risultato personale. A Pietra Ligure, la mia città specialmente, dove i voti che i cittadini mi hanno accordato hanno superato quelli personali di altri candidati, apportando un valore aggiunto alla coalizione di centrosinistra che ha superato di quasi 10 punti la percentuale nazionale”.

“E’ un incoraggiamento e uno sprone a fare sempre di più, ma anche un riconoscimento per la presenza sul territorio e la concretezza; un territorio al quale non voglio mai, né posso, fare venir meno lo spirito di servizio”.

E il consigliere regionale del Pd aggiunge: “Questa legge elettorale, il Rosatellum, ha portato ad “esaltare” diversi candidati paracadutati e blindati, a scapito delle persone che lavorano a contatto con la realtà pratica e con le richieste della gente. Al giro di boa del voto, ritengo che sia essenziale quanto ho sottolineato in campagna elettorale: occorre riportare al centro le persone, al di là dei partiti”.

“La singola persona conta, e conta sempre di più in una politica troppo appannata da polemiche sterili. Il fatto che sia stato riconosciuto il mio impegno personale, anche nella partita delle Politiche, mi spinge a proseguire con determinazione. C’è grande bisogno di esempi e gli esempi vengono dalle persone che mettono la faccia e le energie in prima linea: mi auguro che questo possa essere anche un insegnamento per i giovani, che hanno bisogno di modelli da seguire e fiducia rinnovata nelle istituzioni”.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno accordato la loro preferenza e che hanno visto, nella mia persona, una garanzia di impegno, di trasparenza e di rappresentanza” conclude De Vincenzi.