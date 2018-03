Elezioni 2018, affluenza al 73.98 per cento nel savonese: record a Onzo e Boissano

Provincia. Sarà ricordata per un’affluenza “da record” che mancava da diverse tornate elettorali e soprattutto per le lunghe code createsi fuori dai seggi a causa (anche) della nuova formula “antifrode” le elezioni politiche 2018 che si sono concluse da pochissimi minuti.

Nel savonese, l’affluenza si è attestata intorno al 73.98 per cento. In Liguria la percentuale di voto ha toccato quota 73 punti circa.

I comuni della nostra provincia con la percentuale maggiore di votanti sono Onzo (81,71 per cento) per la Camera e a Boissano (80,91 per cento) per il Senato. Le “maglie nere” sono Urbe (60,94 per cento) per la Camera e Bardineto (63,13 per cento) al Senato.

Di seguito l’affluenza in ogni singolo comune della provincia di Savona.

I dati della Camera nei tre momenti di rilevamento (alle 12, alle 19 e la percentuale finale paragonata con quella delle politiche precedenti):

ALASSIO 22,53 59,51 70,16 75,00 ALBENGA 19,69 60,67 73,78 77,20 ALBISOLA SUPERIORE 24,80 66,05 76,43 80,54 ALBISSOLA MARINA 24,54 66,21 78,41 82,97 ALTARE 19,38 61,66 70,76 73,78 ANDORA 21,17 61,24 73,47 76,15 ARNASCO 22,19 63,00 69,76 76,13 BALESTRINO 21,44 57,76 73,74 78,90 BARDINETO 23,12 54,40 63,06 67,47 BERGEGGI 21,39 65,56 77,32 80,79 BOISSANO 19,83 66,18 80,91 83,68 BORGHETTO SANTO SPIRITO 20,77 57,96 68,31 72,08 BORGIO VEREZZI 19,78 56,89 74,93 79,94 BORMIDA 19,34 58,63 66,96 66,57 CAIRO MONTENOTTE 20,98 63,26 74,53 77,31 CALICE LIGURE 22,25 67,10 76,98 78,81 CALIZZANO 22,66 64,41 71,41 69,56 CARCARE 19,81 62,30 75,10 80,61 CASANOVA LERRONE 21,46 57,60 67,26 69,56 CASTELBIANCO 19,91 63,20 70,56 67,68 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 23,47 60,86 69,56 72,34 CELLE LIGURE 24,76 67,26 76,94 81,54 CENGIO 19,20 60,65 71,26 75,61 CERIALE 22,41 62,49 73,41 74,27 CISANO SUL NEVA 19,74 66,32 79,55 80,23 COSSERIA 20,00 63,86 75,45 81,37 DEGO 21,10 63,82 72,86 76,10 ERLI 20,00 66,84 71,57 71,49 FINALE LIGURE 22,84 62,37 73,27 78,16 GARLENDA 14,40 49,47 71,60 76,73 GIUSTENICE 19,78 65,62 79,37 79,45 GIUSVALLA 25,29 59,88 68,60 74,04 LAIGUEGLIA 21,03 61,92 71,59 76,71 LOANO 20,64 59,41 71,31 75,23 MAGLIOLO 17,79 53,38 72,68 78,87 MALLARE 19,51 61,39 71,68 74,07 MASSIMINO 18,39 56,32 71,26 73,78 MILLESIMO 19,70 60,69 75,47 79,27 MIOGLIA 30,45 61,36 67,04 71,08 MURIALDO 24,42 69,24 75,42 76,66 NASINO 24,65 58,90 65,06 74,05 NOLI 22,18 63,41 72,54 77,93 ONZO 21,71 65,14 81,71 78,57 ORCO FEGLINO 22,48 65,86 80,45 76,97 ORTOVERO 23,30 64,73 79,94 78,97 OSIGLIA 24,44 63,33 70,55 68,55 PALLARE 23,91 63,46 74,24 77,46 PIANA CRIXIA 21,77 58,28 68,09 72,30 PIETRA LIGURE 20,66 62,53 73,48 75,28 PLODIO 18,66 68,76 78,85 80,88 PONTINVREA 17,15 59,63 70,88 71,31 QUILIANO 19,65 62,27 77,62 81,76 RIALTO 23,34 64,45 73,66 76,69 ROCCAVIGNALE 22,53 68,09 76,03 76,64 SASSELLO 24,33 62,16 70,03 76,98 SAVONA 20,47 61,18 73,39 78,39 SPOTORNO 22,48 64,74 73,67 76,65 STELLA 25,32 63,36 74,67 76,21 STELLANELLO 23,89 61,63 70,28 73,38 TESTICO 22,14 62,85 70,00 71,95 TOIRANO 22,11 66,12 77,92 77,75 TOVO SAN GIACOMO 22,44 67,49 78,86 81,56 URBE 20,09 54,90 60,94 64,82 VADO LIGURE 21,97 63,68 76,04 82,47 VARAZZE 24,57 66,17 75,47 79,29 VENDONE 23,80 63,49 73,65 75,98 VEZZI PORTIO 21,87 64,91 74,71 74,92 VILLANOVA D’ALBENGA 17,87 53,92 76,79 81,78 ZUCCARELLO 20,31 66,79 74,21 82,75

I risultati per il Senato (finale e precedente):

ALASSIO 70,71 74,96 ALBENGA 73,76 77,03 ALBISOLA SUPERIORE 76,84 80,29 ALBISSOLA MARINA 78,19 82,66 ALTARE 70,30 74,41 ANDORA 73,82 75,86 ARNASCO 70,13 76,93 BALESTRINO 73,88 78,99 BARDINETO 63,13 68,05 BERGEGGI 76,85 80,48 BOISSANO 80,92 84,00 BORGHETTO SANTO SPIRITO 68,40 72,19 BORGIO VEREZZI 75,34 79,95 BORMIDA 67,28 65,74 CAIRO MONTENOTTE 73,81 77,27 CALICE LIGURE 76,87 78,82 CALIZZANO 70,74 69,21 CARCARE 74,98 80,64 CASANOVA LERRONE 66,41 68,49 CASTELBIANCO 71,22 67,12 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 69,36 73,33 CELLE LIGURE 76,66 81,30 CENGIO 70,93 75,27 CERIALE 73,76 74,34 CISANO SUL NEVA 79,98 81,26 COSSERIA 75,95 81,26 DEGO 72,57 75,95 ERLI 70,49 70,91 FINALE LIGURE 73,37 77,95 GARLENDA 71,31 76,69 GIUSTENICE 79,64 79,45 GIUSVALLA 68,76 74,14 LAIGUEGLIA 71,56 76,66 LOANO 71,21 74,98 MAGLIOLO 72,13 78,26 MALLARE 71,54 73,64 MASSIMINO 70,58 73,26 MILLESIMO 75,26 78,69 MIOGLIA 66,42 70,66 MURIALDO 75,32 76,28 NASINO 63,57 73,02 NOLI 72,43 77,89 ONZO 80,37 77,24 ORCO FEGLINO 80,53 76,25 ORTOVERO 80,09 78,75 OSIGLIA 70,26 67,83 PALLARE 73,80 77,59 PIANA CRIXIA 68,00 72,33 PIETRA LIGURE 73,56 75,29 PLODIO 78,86 81,63 PONTINVREA 70,05 71,06 QUILIANO 77,37 81,55 RIALTO 73,58 76,15 ROCCAVIGNALE 75,38 76,17 SASSELLO 68,77 76,32 SAVONA 73,49 78,22 SPOTORNO 73,75 76,58 STELLA 74,27 75,85 STELLANELLO 70,88 73,32 TESTICO 69,85 71,42 TOIRANO 77,88 77,91 TOVO SAN GIACOMO 78,98 81,38 URBE 60,06 64,01 VADO LIGURE 75,85 82,24 VARAZZE 75,22 79,05 VENDONE 72,50 75,32 VEZZI PORTIO 75,00 74,88 VILLANOVA D’ALBENGA 76,68 81,55 ZUCCARELLO 74,78 81,94

Prendendo come riferimento il dato relativo alle politiche di cinque anni fa, per il 2018 l’affluenza ligure è risultata essere leggermente inferiore. Tenendo conto del trend generale dell’ultimo lustro, con affluenze in graduale calo praticamente in ogni consultazione (dai referendum alle elezioni amministrative) anche in quest’occasione sarebbe stato lecito aspettarsi una relativamente scarsa partecipazione. E invece questo non è successo: sintomo piuttosto chiaro, sostiene qualcuno, del rinnovato desiderio degli italiani di esercitare il loro diritto di scegliere i propri rappresentanti politici dopo cinque anni di governi non eletti.

Anche nei seggi del savonese, come in quelli del resto del paese, si sono create lunghe code e attese che spesso hanno superato i trenta minuti. La “colpa” sarebbe da imputare alla novità di queste elezioni, cioè il tagliando “antifrode” introdotto dal ministero dell’interno per scongiurare brogli e sostituzioni illecite. Ogni scheda era dotata di un tagliando traforat su cui era presente un bollino con codice di riconoscimento, che veniva assegnato personalmente ad ogni elettore. Una volta “votata”, il presidente di seggio aveva il compito di separare il bollino dalla scheda e di inserire quest’ultima nell’urna. Un’operazione non complicatissima, come si può vedere, ma che ha allungato non poco i tempi di gestione di ciascuna votazione.