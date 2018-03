Vado Ligure. Sette giocatori e un dirigente delle società di Eccellenza ligure sono stati fermati questa settimana dal giudice sportivo.

Simone Sarti (Valdivara 5 Terre) è stato squalificato per quattro gare perché “al 32′ secondo tempo, veniva allontanato dal terreno di gioco per plateali proteste, accompagnate da espressioni blasfeme, avverso una decisione arbitrale avente ad oggetto un intervento verificatosi nell’area di rigore avversaria. A fine gara, attendeva il direttore di gara nello spazio antistante lo spogliatoio per rivolgere a quest’ultimo espressioni ingiuriose ed irriguardose”.

Filippo Gambarelli (Sammargheritese), Francesco Fiorentino, Nicolò Porrata (Sestrese), Daniele Puddu (Pietra Ligure), Riccardo Alvisi e Federico Stella (Valdivara 5 Terre) sono stati fermati per una giornata.

Dalmazio Fossati, dirigente della Rivarolese, è stato inibito fino al 15 marzo.

È stato fissato il recupero del 23° turno tra Busalla e Imperia: si giocherà domenica 25 marzo alle ore 15.

La classifica marcatori dopo 23 giornate:

21 reti: Mura (Rivarolese).

20 reti: Daddi (Imperia), Bertuccelli (Valdivara 5 Terre).

15 reti: S. Romei (Genova Calcio).

14 reti: Lobascio (Serra Riccò), Maggiore (Fezzanese).

13 reti: Lorenzini, L. Corvi (Fezzanese).

12 reti: Zunino (Pietra Ligure), Salzone (Ventimiglia).

10 reti: Sanci (Imperia), Alvisi (Valdivara 5 Terre), Baudi (Fezzanese), Mengali (Vado).

9 reti: Anselmo (Pietra Ligure), Donati (Molassana Boero).

8 reti: Gaggero (Albenga), Compagnone (Busalla), Marrale (Sammargheritese), Sighieri (Rivarolese).

7 reti: Calcagno (Albenga), Liguori (Sestrese), Ilardo (Genova Calcio), Di Pietro (Vado).

6 reti: Mozzachiodi (Valdivara 5 Terre), S. Cagliani (Busalla), S. Cilia, Belfiore (Sammargheritese).

5 reti: Marasco (Rapallo), Galiera, Trotti (Ventimiglia), A. Costa (Molassana Boero), Baracco (Pietra Ligure), Gambarelli (Sammargheritese), Dieci, G. Cotellessa (Busalla), Chiarabini (Rivarolese).

4 reti: N. Morando, Re (Serra Riccò), Repetto (Busalla), Cupini, Zavatto (Fezzanese), Nelli, M. Rossi, Marchi (Rapallo), De Persiis, G. Cilia (Sestrese), Venturelli (Genova Calcio), Oliviero (Rivarolese), Facello, Rovere (Pietra Ligure), Piovano, Metalla (Vado), Castagna (Imperia).

3 reti: Mortola, Chiapperini (Sammargheritese), Lunghi (Fezzanese), Casagrande, Criscuolo (Moconesi Fontanabuona), Felici (Ventimiglia), Andreis, Licata, Antonelli (Albenga), Guidotti, Cafferata (Molassana Boero), Vagge (Vado).

2 reti: Masi (Sammargheritese), Lipani, Lo Stanco (Sestrese), Poggioli, M. Montecucco (Serra Riccò), P. Oneto (Moconesi Fontanabuona), Centino, Bottino, P. Rossi (Pietra Ligure), Ymeri, Giglio, Ambrosini (Imperia), Pondaco, Michi, Carbone, Mosto (Rapallo), Ejalonibu, El Caidi, Ortelli (Valdivara 5 Terre), A. Rocca, Pastorino, Revello, Perlo (Albenga), Morabito, Garrasi (Rivarolese), Pennucci, Grasselli (Fezzanese), Del Nero, Francesconi (Vado), Cafournelle (Ventimiglia), Bortolini, Oliva, Arnulfo, Ottoboni (Busalla), Traverso, Tangredi, Sassari, Camoirano (Genova Calcio).

1 rete: Laera, Canu (Imperia), Job, Ferrante, Parodi, Piroli, Liguori, Ardinghi, Mereto (Sestrese), Cargioli, Terminello, De Martino, Gavini (Fezzanese), Grasso, Nuti, A. Naclerio, Garibotti, Iroanya, Olonisakin (Valdivara 5 Terre), Dell’Ovo, Sanguineti, Duranti, Galluzzo, Giambarresi, Pannone, Quattrone, Ferrarotti, Campanella (Moconesi Fontanabuona), M. Romei, Mancini, Caramello (Molassana Boero), Puddu (Pietra Ligure), Gallio, J. Signorini, Maucci, Cagnazzo, Neirotti, Privino (Sammargheritese), Simonetti, Pira, Badoino, Caredda, Fanelli, Piazza (Albenga), Murtas (Busalla), Cappannelli, Digno, L. Costa (Genova Calcio), F. Ghirlanda, Napello, Sanguineti, Maffei (Rapallo), Majorana, Varvicchio, Ciccia, Sardu, Termini (Serra Riccò), Ferrara, Buono, Eretta (Vado), A. Rea, Allegro, Mamone (Ventimiglia), Malatesta, Memoli, Martino, Donato, Sangiuliano (Rivarolese).

Autoreti: Giglio (pro Sammargheritese), Ottoboni (pro Fezzanese), F. Burdo, Pinna (pro Pietra Ligure), Danio (pro Busalla), Forlani (pro Sestrese), Salvarezza (pro Sestrese), Boccardo (pro Ventimiglia).