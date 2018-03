Da Andora, località ligure legata ai monaci di San Colombano, la visione internazionale e l’amore per la musica porteranno il Coro di Andora in Irlanda per due concerti con cori irlandesi in Repubblica d’Irlanda ed Irlanda del Nord (Uk) nel contesto del Progetto Peregrinus “un ponte tra Nazioni” con l’Associazione Culturale Green Butterflies.

Il Coro Polifonico di Andora conta circa 35 elementi a voci miste, è nato nel 2004 ed è costituito da Cantori non professionisti di ogni età; l’unico professionista è il Direttore, il M° Massimiliano Viapiano, cantante e compositore (www.massimilianoviapiano.com e www.dameriniensemble.com). Oltre che localmente, il Coro partecipa sul territorio italiano a Festival nazionali ed internazionali ed ha animato Messe Solenni nei più suggestivi Santuari e luoghi di culto dell’Italia centro-settentrionale (tra gli altri Padova, Siena, Assisi, Viterbo, Urbino, La Verna, Monte Uliveto, Sacro Monte di Varallo).

Foto 2 di 2



Il Coro vanta nel proprio curriculum anche concerti in Marocco e in Norvegia, coordinati dall’associazione Amusando di Andora, che ha partecipato attivamente al nascente gemellaggio di Andora con Larvik, città della costa meridionale della Norvegia a cui è legata la figura di Thor Heyerdahl, essendovi nato ma avendo egli scelto di trascorrere e concludere la propria vita proprio nel borgo medievale di Colla Micheri, sulle colline di Andora.

Grazie all’attività delle Associazioni irlandesi Friends of Saint Columbanus sono stati organizzati due concerti per il Coro di Andora: uno l’8 marzo con il Kilmessan Choir che si terrà nel centro dei Padri Missionari di San Colombano a Dalgan Park a Navan, in Repubblica d’Irlanda, l’altro il 10 marzo con il Bangor Lady Choir e l’Abbey Choir nella Bangor Abbey, Bangor, Nord Irlanda al termine del quale il Maestro M.Viapiano condurrà i tre cori nell’esecuzione del canto finale. in chiusura canti, musiche e danze tradizionali irlandesi ad opera del gruppo ARDS CCE.

Ad entrambi i concerti presenzieranno autorità civili e religiose coinvolte nel progetti culturali avviati negli scorsi anni e delegazioni delle scuole locali che intrattengono contatti epistolari con studenti liguri e piacentini ma in particolare il concerto del 10 marzo vedrà la presenza dei delegati delle sette Nazioni coinvolte nello sviluppo del Cammino Europeo di San Colombano “Columban Way” (Repubblica d’Irlanda, Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Italia)

I monaci irlandesi e lo stesso Colombano amavano la musica e questi concerti, nell’anno del Patrimonio Culturale Europeo, sono testimonianza della comune eredità culturale europea che vede “orizzonti non confini” perchè come sottolineò Thor Heyerdahl….”di confini non ne ho mai visto uno ma ho sentito che esistono nella mente di alcune persone”.