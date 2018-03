Domenica pomeriggio ai Cattivi Maestri di Savona per i bambini: Il gatto con gli stivali, Teatro dell’Ortica

Domenica 4 marzo, ore 16.30

Il gatto con gli stivali

Con Carlotta Curato, Martina Fochesato e Gaia Salvadori. Tecnico luci e suoni Danilo Spadoni. Testo, regia e movimenti scenici: Elisabetta Rossi. Teatro dell’Ortica.

“C’era una volta un vecchio mugnaio che aveva tre figli maschi. Alla sua morte regalò la casa al figlio più grande, il mulino al secondogenito e il suo amato gatto al più giovane. Quest’ultimo rimase un po’ sorpreso ed anche deluso da tale dono…”.

Inizia in questo modo una delle fiabe più celebri di Charles Perrault, “Il Gatto con gli stivali”, narrata e rappresentata in tutto il mondo da diversi secoli.

La versione della compagnia “Teatro dell’Ortica” la propone in un adattamento tradizionale, utilizzando le tecniche del teatro d’attore e del teatro di figura con movimenti scenici e danze sottolineate dalle musiche di W. A. Mozart.

La trama è aderente all’originale, che vede un semplice mugnaio trasformarsi nel ricchissimo Marchese di Carabas grazie alle astuzie del suo Gatto, inserendo però, come escamotage comico, la figura di una Coniglia – Principessa, “cacciata” senza fortuna dal Gatto e sposata come Principessa dall’innamoratissimo Marchese.

DURATA 40 minuti

GENERE Teatro per bambini

PUBBLICO Dai 3 anni

BIGLIETTO € 5 i bambini € 8 gli adulti (€ 6 adulti tesserati Arci)

INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI: Cattivi Maestri, Tel. 392 1665196 – 347 5860670 – cattivimaestri@officinesolimano.it.