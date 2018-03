Domani sera nella SMS “Operai e Impiegati “di Celle la Cena col Delitto”Mani in alto” dei Cattivi Maestri

Domani sera – giovedì 15 marzo dalle ore 20 – la Compagnia “Cattivi Maestri” e la SMS Operai e Impiegati, entrambi aderenti ad ARCI Savona, organizzano nella Trattoria Bollicine presso la sede della SMS in Via Colla 26 a Celle Ligure la Cena col Delitto “Mani in alto” (12° episodio della fortunata serie di cene a tema).

Per info e prenotazioni: tel. 3275436173 o 019 991682.