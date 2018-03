Delibera antifascista a Varazze, il M5S precisa: “Qui nessun episodio, per questo ci siamo astenuti”

Varazze. “In seguito all’articolo comparso ieri su IVG.it, che vorrebbe descrivere la discussione sulla delibera di adesione e sostegno all’appello di ANPI e la posizione di astensione del Movimento 5 Stelle di Varazze, si rende palesemente necessario chiarire il punto di vista del M5S, nonostante dovrebbe già bastare il fatto che il Movimento da sempre fa rispettare e segue alla lettera e con onestà la Costituzione Italiana, la quale si esprime chiaramente anche in merito a questo argomento”. La precisazione arriva dalla sezione di Varazze.

“I focolai anticostituzionali e i conseguenti episodi sporadici che questi rigurgiti estremisti fanno scaturire è naturale e giusto che preoccupino tutti e ovviamente ANPI – spiegano i penta stellati – Il Movimento 5 Stelle si allinea perfettamente con la necessità di contrastare tutto questo, e sostiene che si debba farlo adottando misure di natura pacifica. L’astensione è però dovuta al fatto che Varazze non ha avuto ad oggi nè rappresaglie, nè episodi di violenza significativi o pericolosi (diversamente da altri comuni, come ad esempio Savona). Questi importantissimi temi, dunque, vanno affrontati più ad ampio raggio da una politica nazionale”.

“Il Comune deve ambire ad affrontare e risolvere i tanti problemi che affliggono i cittadini. E’ altresì importante il modo di arrivare a questo risultato – chiariscono dal M5S – Altre forze politiche negli anni hanno dimostrato assoluta mancanza di dialogo e appoggio alle persone, risultando così fortemente antidemocratiche. Hanno poi cavalcato l’onda della paura (paura, torniamo a ribadire, giusta e legittima!) strumentalizzando l’iniziativa di ANPI e portando in Consiglio Comunale parole e concetti che devono essere condivisi con la gente e non discussi solamente tra cariche politiche comunali, con il mero scopo di colpire l’opinione pubblica con lo specchietto per allodole dell’indignazione. Il Movimento 5 Stelle si differenzia da queste forze politiche e perciò si astiene”.