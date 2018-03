Dal Governo nuovi fondi per gli impianti sportivi liguri: nel savonese oltre un milione e 200 mila euro

Liguria. Ammontano ad un totale di 5 milioni di euro i fondi stanziati dal governo, su iniziativa del ministero dello sport, per l’impiantistica sportiva ligure. Le risorse serviranno a finanziare 39 interventi in tutta la regione.

“Puntuale come promesso è stata confermata la decisione del Governo di destinare 75 milioni a favore del piano sport e periferie – precisa meglio il deputato Pd Franco Vazio – Ieri il Coni ha condiviso la proposta del ministro Lotti di assegnare queste risorse alla procedura in corso per poter finanziare tutti i progetti che abbiano richiesto un contributo inferiore ai 300 mila euro. Ai comuni della Liguria sono stati quindi riconosciuti oltre 4 milioni e 500 mila euro; in provincia di Savona arriveranno oltre 1 milione di euro e in provincia di Imperia oltre 500 mila euro”.

Nello specifico, alla provincia di Savona sono stati destinati poco meno di un milione e 200 mila euro così ripartiti: al comune di Arnasco 140 mila euro; al comune di Bormida 45 mila euro; al comune di Celle Ligure due tranches da 80 mila e 192 mila euro; al comune di Cengio 106 mila euro; al comune di Mallare 135 mila euro; al comune di Millesimo 60 mila euro; al comune di Plodio 270 mila euro; al comune di Savona 50 mila euro; al comune di Vado Ligure 107 mila euro.

“Non siamo fortunati – aggiunge Vazio – Questa si chiama attenzione del Governo per la Liguria e presenza sul territorio dei parlamentari che hanno seguito e accompagnato le richieste delle comunità locali e dei loro sindaci. E non finisce qui. Entro fine mese saranno infatti resi noti i progetti finanziati superiori a 300 mila euro; e tra essi ve ne sono di importantissimi per le nostre province. Il Pd non aveva e non ha paracadutati. Per questo la Liguria e le nostre realtà locali ottengono i finanziamenti e i contributi che richiedono”.

I consiglieri regionali del Pd ligure Raffaella Paita e Pippo Rossetti aggiungono: “Un intervento concreto e importante grazie alla grande attenzione del ministro Lotti nei confronti del mondo dello sport, un aiuto fondamentale alle tante associazioni che tutti i giorni lavorano sul territorio per la salute e la socialità”.