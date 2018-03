Cosseria, frane e manutenzione strade: accordo con la Provincia per messa in sicurezza

Anche il Comune di Cosseria ha partecipato al bando PSR della misura 7.2. Come gli altri Comuni della Valbormida, l’emergenza di intervenire sulla manutenzione delle strade è prioritaria.

Il sindaco Roberto Molinaro spiega: “La strada comunale che porta al Borgo di Rossi Valle presenta criticità anche strutturali; ha un pontino la cui realizzazione risale alla vecchia strada comunale che ha problemi di erosione ed è molto stretto per il passaggio delle auto; inoltre parte della protezione della strada ha la ringhiera da sostituire poiché totalmente vetusta e durante il gelicidio la parte finale della strada è stata oggetto di un movimento franoso che ne ha limitato la larghezza della carreggiata”.

“Poiché la strada è adiacente alla SP 42 e presenta criticità su alcune pareti di sostegno, abbiamo firmato un protocollo di intesa con la Provincia al fine di lavorare come sempre in collaborazione per raggiungere l’obiettivo comune, un miglioramento delle condizioni delle strade. Ringrazio la Presidente della Provincia Monica Giuliano, l’instancabile vice Presidente della Provincia con delega alla viabilità Luana Isella ed il loro Staff per il prezioso supporto, il personale dei Coltivatori Diretti di Cairo M.tte per aver curato il nostro fascicolo aziendale e inviato la richiesta di finanziamento alla Commissione Regionale per la sua disamina e spero approvazione”.

“Ringrazio tutto il personale Comunale di Cosseria, in primis l’ing. Maurizio Lo Faso Responsabile del nostro Ufficio Tecnico, perché nonostante mille difficoltà anche personali ha presentato in tempo utile questo importante progetto” conclude il primo cittadino di Cosseria.