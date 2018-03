Savona. Un anno di indagine conclusa questa mattina con l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare per dieci persone, cinque italiani e cinque egiziani, per concorso in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso per induzione.

Per l’ingresso e la permanenza di stranieri sul territorio nazionale, con contratti di lavoro fittizi (grazie ad imprese compiacenti), gli immigrati pagavano cospicue somme di denaro, ottenendo così il visto per rimanere in Italia: almeno un centinaio i contratti di lavoro fasulli riscontrati nell’indagine condotta dal nucleo investigativo di Savona. Ma non solo: altro modo di favorire l’ingresso in Italia era quella dei matrimoni concordati con spose consenzienti, matrimoni fittizi in quanto dopo le nozze civili è stato accertato che non c’era mai una vera convivenza.

La mente del sodalizio è un egiziano residente a Loano, Ibrahim Bedir, mentre Ahmed El Din, un imprenditore, è stato bloccato dai militari all’aeroporto di Malpensa questa notte mentre rientrava in Italia. Entrambi sono in carcere, mentre gli altri arrestati, titolari di attività e le due donne compiacenti per il falso matrimonio, si trovano agli arresti domiciliari: Giovanni e Giuseppe Auricchio, Saleh Abdellatif, Maria Grazia Lesena (testimone di un matrimonio fittizio), Mariangela Titone, Carmela Ester De Donatis e Mostafa Abdelhamid, oltre al braccio destro di Bedir, Ismael Mohamed.

Le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dal gip di Savona Fiorenza Giorgi su richiesta del pm Giovanni Battista Ferro. Nell’ambito dell’operazione altre quattro persone sono state denunciate per gli stessi reati.

L’attività investigativa è iniziata nell’aprile dell’anno scorso. L’organizzazione era molto attiva ne reclutare in Egitto soggetti che volevano venire in Italia evitando i viaggi in barcone, ottenendo così un permesso di soggiorno di 4 mesi al prezzo 5-6 mila euro. In caso di proposte da parte di un imprenditore complice con un contratto annuale la cifra poteva arrivare fino a 10 mila euro.

Lo straniero interessato riceveva la proposta di lavoro da parte di un imprenditore che autorizzava il viaggio in Italia, con l’Amasciata Italiana in Egitto che rilasciava così un visto di lavoro temporaneo per 4 mesi o per un anno, a seconda del contratto. I bar, le pizzerie e i kebab erano quelli che redigevano la proposta di assunzione per il visto temporaneo o annuale, una proposta di lavoro che però non si concretizzava mai in un contratto di lavoro.

In due casi, inoltre, anziché l’escamotage del contratto e della proposta di lavoro, l’organizzazione ha messo in atto anche due matrimoni fittizi, uno celebrato a Milano e un altro a Torino) e pagando la somma di 10 mila euro hanno ottenuto un permesso di soggiorno definitivo.

Il giro d’affari complessivo ammonta a circa un milione di euro, dal 2013 al 2017. Tra gli esercizi e le attività commerciali del ponente savonese interessate dall’indagine dei carabinieri: il bar-pizzeria “Mamma Mia” a Pietra Ligure, il Bar Cafè di Savona, il ristorante “La Taverna del Pirata” a Pietra Ligure, il ristorante “La Svolta Auricchio Giovanni e c…” sempre a Pietra Ligure, il ristorante “Il Vascello 3” a Pietra Ligure, il bar-ristorante “Soska” ad Albissola Marina e il ristorante “Marebello” ancora a Pietra Ligure.