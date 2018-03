Albenga. Il consiglio comunale di Albenga ha approvato all’unanimità ieri sera la delibera di aggiornamento del Progetto di utilizzo delle aree demaniali, che consentirà di adibire a spiaggia libera attrezzata il tratto di litorale della ex spiaggia militare a Vadino. Altro punto approvato all’unanimità è il regolamento che disciplina in materia di accesso civico, finalizzato a garantire la libertà di informazione dei cittadini sugli atti e i documenti della pubblica amministrazione.

Respinta invece la mozione presentata dalla minoranza sulla Tarsu, “in quanto – spiegano dal Comune – quello che chiede è già successo nel momento in cui è stato deciso di chiedere la consulenza. Come da nota del dirigente che spiega come a seguito del dibattito consiliare riportato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 13/11/2017, valutata l’opportunità di sospendere l’attività di accertamento in attesa di approfondire la correttezza della propria prassi amministrativa, l’ufficio tributi ha provveduto a notificare entro il successivo 31/12/2017 solo nuovi atti di accertamento TARSU relativi alle annualità 2011 e 2012, la cui mancata notifica avrebbe comportato la prescrizione del diritto alla riscossione delle relative somme, ciò al fine di evitare danni patrimoniali all’ente”.

Foto 2 di 2



“Pertanto – proseguono dal Comune – dal 14 novembre 2017 fino al termine dell’anno sono stati notificati 53 nuovi atti di accertamento Tarsu. A partire dal 1 gennaio sono state sospese tutte le notifiche di nuovi atti di accertamento, fatto salvo 16 rinotifiche di atti emessi prima del 14 novembre 2017, non andate a buon fine (indirizzi errati e poi corretti, irreperibilità dell’intestatario, eccetera) oppure conseguenti a richieste di autotutela del contribuente”.