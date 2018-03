Il comitato “A Carcare” incontra i cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative

Carcare. Nuovi incontri con il Comitato “A Carcare”. Nel corso dell’ultimo direttivo sono state programmate una serie di iniziative per l’anno corrente con la finalità di sensibilizzare i concittadini.

La sicurezza è il tema in primo piano, come spiegano il presidente, Velio Degola, il vice Gianni Martini e il segretario Diego Bazzano: “Il nostro comitato è stato rispettoso nel periodo precedente le trascorse elezioni politiche nazionali, con l’obiettivo di non ricadere nella strumentalizzazione del gioco delle parti. Riprenderemo le nostre attività a favore della nostra comunità cittadina a garanzia delle istanze che ci hanno contraddistinto sin dalla sua nascita nel luglio 2016: sicurezza cittadina, tutela dei valori socio sanitari, tutele in merito alle regole del flusso migratorio, decoro ambientale”.

“Eserciteremo come sempre le nostre attività a livello locale. Abbiamo individuato una serie di tematiche che prossimamente andremo a discutere insieme alla cittadinanza attraverso lo strumento di assemblee pubbliche. Vogliamo essere parte attiva e propositiva a favore dell’esigenze dei cittadini anche in occasione delle prossime elezioni comunali. Il nostro primo appuntamento sarà incentrato su un tema molto importante per la grande maggioranza dei cittadini, ovvero la percezione della sicurezza nei luoghi pubblici e privati, contestualmente prendiamo atto dell’ampliamento del servizio di vigilanza notturna incrementato dall’amministrazione comunale” concludono Degola, Martini e Bazzano.

Del direttivo fanno parte, inoltre, Maria Ada Fornipopolo, Francesco Sozzi, Claudio Martini e Danilo Levratto.