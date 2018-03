Città della Ceramica, Meeting tra le “Albisole” e Castellamonte

Albissola Marina. Domenica 11 marzo, alle 17,30, nella sede del Muda (Museo Diffuso Albisola) di via dell’Oratorio 8 ad Albissola Marina, si terrà un incontro tra i rappresentanti della città di Castellamonte e il territorio delle “Albisole”, per un confronto fra le loro specifiche realtà nel campo della ceramica e nella promozione dei propri territori.

Saranno presenti Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte e il consigliere delegato per la cultura Claudio Bethaz, mentre per le “Albisole”, Gianluca Nasuti, sindaco e Nicoletta Negro, vicesindaco e assessore alla cultura di Albissola Marina e Luca Ottonello, delegato delle Albisole presso l’AICC. Sarà presente, altresì, Giuseppe Bertero, curatore della 58aMostra della Ceramica di Castellamonte.

Un incontro-conversazione che vuole informare sullo stato dell’arte della Città di Castellamonte nel campo della ceramica e del suo territorio. Le “Albisole” e la Città di Castellamonte hanno sicuramente obiettivi comuni, fra questi, delineare possibili prospettive di sviluppo per l’arte della ceramica, formare le nuove generazioni per non disperdere un patrimonio umano e d’arte ineguagliabile e, nel contempo, individuare le migliori strategie per valorizzare i propri territori.