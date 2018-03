Ceriale, Giordano: “Servono progetti condivisi per dare concretezza ai cittadini”

Ceriale. “Alla base dell’attività politica amministrativa di un paese come Ceriale ci deve essere la responsabilità di portare qualcosa di concreto nella vita dei cittadini, dei progetti condivisi”. A dirlo è il consigliere comunale di minoranza Luigi Giordano.

“Il nostro vissuto, la nostra esperienza, la nostra vita, non è solo personale, ma ha sempre radici nella collettività. Ecco perché quando comunichiamo con gli altri in pubblico, o singolarmente, molte persone si sentono direttamente coinvolte, e percepiscono le cose come fossero le loro. Ed è su queste basi che voglio creare un gruppo di persone che riconoscano certi valori che sono esclusivamente dell’uomo sociale. Quando in un paese echeggia un certo disappunto, un certo malumore che senti sulla pelle, nell’aria, nel turismo, nel commercio, nel sociale, allora devi reagire e metterti a disposizione di una energia creativa e disporre programmi condivisi , questa deve essere la cornice di chi vive il paese , riconoscere l’importanza di interagire con l’ambiente e le persone, preoccupandoci dell’acqua che beviamo, del mare come risorsa, del nostro verde, degli anziani, della sicurezza” aggiunge Giordano.

“Ti domandi allora perché noi a Ceriale dobbiamo tenere un sottopassaggio chiuso quando tutti gli altri paesi a noi vicini con gli stessi vincoli della provincia sono aperti, invece il nostro deve essere chiuso? Perché sono state trascurate le più elementari norme di sicurezza stradale, senza creare un semplice marciapiede in via Romana o in via Magnone? Perché le strisce pedonali sull’Aurelia non sono illuminate quando esiste già un impianto adatto? Perché alcune strade periferiche con abitazioni non sono illuminate? Perché non abbiamo la possibilità di creare un piccolo centro polivalente per qualsiasi cosa dove dare spazio a chi ha voce? Ci sono ancora tanti perché che tralascio in questo articolo per essere più chiaro nel programma elettorale delle amministrative di maggio, dove spero vivamente in una grande partecipazione” conclude Luigi Giordano.