Ceriale, asfalti e tubature nuove in via Roma: il plauso di Luigi Giordano

Ceriale. “Una buona amministrazione deve stare a contatto con i propri residenti valorizzando l’intero territorio nell’interesse di tutte le categorie, specialmente le più deboli”. A dirlo è Luigi Giordano, capogruppo di minoranza della lista civica “Voi”, che così commenta l’avvio dei lavori in via Roma a Ceriale.

“Stamattina hanno preso il via la prima parte dei lavori di asfaltatura e risistemazione delle tubature dell’acquedotto con nuovi allacci eseguiti dai volenterosi tecnici di Ponente Acque. Altri interventi, sempre con la medesima ditta Masala, sono previsti nei prossimi giorni in via Sant’Eugenio, via Cuneo, via Cormorano e in via Campo sportivo. Soprattutto, sono pronti a partire i lavori di asfaltatura nei pressi della scuola, punto molto sensibile, dove nei giorni scorsi è stato tagliato un pino pericolante a causa delle radici in superficie”.

“Bisogna riconoscere l’ottimo lavoro dell’ufficio tecnico nelle persone di Robagotti, Billeci, Pitzanti, Pastorino, e Cristina De Michelis. Sono convinto che si può amministrare al meglio un Comune come il nostro, anche con poche risorse finanziarie, questi lavori andavano fatti come avevano già segnalato i cittadini molto prima, ma ben vengano comunque questi aggiustamenti e mi auguro che la prossima amministrazione sia più attenta alle esigenze dei cittadini”.