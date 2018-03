Ceriale, arrestati dopo cessione di cocaina: scena muta dal gip

Ceriale. Sono stati interrogati questa mattina in tribunale, dal gip Francesco Meloni, i due pusher, Abdelghani Dakir, 38 anni, e Youssef Zidouh, di 26, entrambi marocchini, arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due nordafricani si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e il giudice ha convalidato entrambi gli arresti disponendo per Dakir gli arresti domicilairi e per Zidouh l’obbligo di presentazione quotidiano.

I militari li avevano arrestati dopo che i due avevano ceduto ad un acquirente (che è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga) una dose di cocaina. Nell’abitazione dei due marocchini inoltre sono stati trovati bilancini di precisione e tutto il materiale per il confezionamento in dosi della polvere bianca.

Fondamentali, per identificare i pusher, sono state le segnalazioni dei cittadini che hanno contribuito a fornire un valido supporto ai carabinieri per monitorare i movimenti sospetti avvenuti vicino alle loro abitazioni.