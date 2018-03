Ceriale 2018, Sasso Del Verme incontra D’Acunto: “C’è voglia di lavorare per il bene del territorio”

Ceriale. Prosegue il lavoro del centro-destra per la costituzione della lista che prenderà parte alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno.

Dopo l’investitura ufficiale da parte di Forza Italia, anche la Lega sta convergendo su Nicolangelo D’Acunto come proprio “alfiere”. Quest’oggi il segretario provinciale del Carroccio, Roberto Sasso Del Verme, ha incontrato il professore.

“È stato un incontro interessante e molto proficuo – ha detto Sasso Del Verme – C’è molta voglia di lavorare per il bene del territorio. È nostra intenzione avviare un percorso con gli alleati, le altre forze in campo di centrodestra e civiche, per giungere all’obiettivo comune di offrire ai cerialesi una squadra solida, compatta ed efficace, capace di vincere le elezioni e dare le giuste risposte alle esigenze dei cittadini nei prossimi cinque anni”.