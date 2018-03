Ceriale 2018, incognita M5S per le elezioni comunali: tempi stretti per la presentazione di una lista

Ceriale. Incognita M5S in vista delle elezioni amministrative a Ceriale: i tempi stringono, con il Movimento che a livello nazionale ha indicato la scadenza di martedì prossimo per la presentazione di possibili liste a “marchio” 5 Stelle per il voto di primavera nei comuni italiani.

Il Meet up cerialese è al lavoro e l’altro giorno si è svolta una riunione fiume tra gli attivisti e simpatizzanti del M5S di Ceriale per tirare le fila e vedere possibili prospettive. Sicuramente, anche se a Ceriale i 5 Stelle hanno perso qualche consenso ad appannaggio della Lega Nord alle scorse elezioni politiche, la base di voti c’è e non è trascurabile: inoltre, il risultato del 4 marzo potrebbe dare una spinta ulteriore per mettere in campo una lista e un candidato sindaco in corsa per il rinnovo dell’amministrazione comunale, una mossa che scompaginerebbe completamente l’attuale scacchiere politico di Ceriale, attualmente “dominato” dalla candidatura già annunciata di Luigi Romano con una lista trasversale e dal duello interno al centrodestra tra il Prof. D’Acunto e il broker Quilici.

“Confermo che si è svolta una lunga riunione in vista delle prossime elezioni amministrative” afferma Rudy Sanna, coordinatore del Meet up cerialese. “Abbiamo sviluppato un ragionamento complessivo, valutando la possibilità di creare una lista del M5S con un candidato sindaco: ad ora, considerati anche i tempi, sarà difficile realizzare una squadra da presentare alle elezioni comunali, ma mai direi mai…” aggiunge il portavoce cerialese del M5S.

In caso il M5S cerialese non riuscisse a presentare una lista, il Meet up non rinuncerà comunque ad una sua “presenza” nella campagna elettorale per il rinnovo di giunta e consiglio comunale: “Sicuramente non ci sarà nessuna indicazione di voto per i nostri elettori o simpatizzanti, nessuna alleanza o accordo con le liste attualmente in corsa – precisa -. L’idea è quella di organizzare un incontro informativo, aperto alla cittadinanza, con i candidati sindaci che saranno ufficializzati e vedere e valutare gli elementi programmatici che noi riteniamo fondamentali per il futuro della nostra cittadina” conclude Rudy Sanna.