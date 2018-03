Il Centro Ragazzi di Albisola festeggia 25 anni di attività

Albisola S. Venticinque anni e non sentirli. Il Centro Ragazzi di Albisola festeggia i 25 anni di attività e lo fa in grande stile. L’appuntamento, per “celebrare” l’evento, è per venerdì 16 dalle ore 14.30 alle 17.30 quando al centro – all’interno dell’Istituto Comprensivo “F. De Andrè – arriverà il Ludobus “Giocosamente” di Progetto Città per dare il via ai divertimenti.

Un momento di festa ma anche di riflessione per guardare al futuro. Il Centro Ragazzi, nato nel 1993 su intuito e spinta dell’Ambito Sociale n.28, è gestito da Progetto Città e, negli anni, ha saputo rispondere alle esigenze di cambiamento che i bisogni delle famiglie e dei minori richiedevano.

Attualmente è aperto dal lunedì al venerdì (dalle 13 alle 18) ed accoglie ragazzi tra i 6 e i 14 anni con l’obiettivo di supportarli nello svolgimento dei compiti oltre ad attività ludico-ricreative.

“Invitiamo tutti a festeggiare con noi questo importante traguardo – commenta Renata Chiminello, coordinatrice del servizio – Giocheremo e ci divertiremo insieme con il Ludobus “Giocosamente”, di Progetto Città”.